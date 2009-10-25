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Kültür-Sanat

Dilenerek eylem yaptı!

Tiyatrocu Yalçın Özden, oyunu için yaptığı başvurudan cevap alamayınca Taksim Meydanı'nda dilenerek eylem yaptı.

25 Ekim 2009 03:00

Tiyatrocu Yalçın Özden, oyunu için Özel Tiyatroları Destekleme Komisyonu'na yaptığı başvurudan cevap alamayınca Taksim Meydanı'nda dilenerek eylem yaptı.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Konsolosluğu önüne gelen tiyatrocu Yalçın Özden, tiyatrocu arkadaşıyla birlikte bir komedi skeci sergiledi. Skeç bitince ellerini açan Özden, vatandaşlardan para topladı. 44 yıldır tiyatro ile ilgilendiğini belirten Özden, "Erol Günaydın'ın yazdığı "Yaygara 70" adlı oyun ile Özel Tiyatroları Destekleme Komisyonu'na başvurdum. Daha önce de başvurmuştum. Ancak bana hiçbir zaman olumlu cevap gelmedi. Hep ödenek olmadığı söylendi. Oysa diğer arkadaşlarımız oyunlarına destek alıyor. Ben de burada halkımın içinde dilenerek sesimi duyurmak istiyorum. Halkımın beni anlayacağını umuyorum" dedi.

Özden, çarşamba gününe kadar başvurusuna sonuç alamaması halinde Ankara'ya yürüyeceğini sözlerine ekledi.

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