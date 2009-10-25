Tiyatrocu Yalçın Özden, oyunu için Özel Tiyatroları Destekleme
Komisyonu'na yaptığı başvurudan cevap alamayınca Taksim Meydanı'nda
dilenerek eylem yaptı.
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Konsolosluğu önüne gelen
tiyatrocu Yalçın Özden, tiyatrocu arkadaşıyla birlikte bir komedi skeci
sergiledi. Skeç bitince ellerini açan Özden, vatandaşlardan para
topladı. 44 yıldır tiyatro ile ilgilendiğini belirten Özden, "Erol
Günaydın'ın yazdığı "Yaygara 70" adlı oyun ile Özel Tiyatroları
Destekleme Komisyonu'na başvurdum. Daha önce de başvurmuştum. Ancak
bana hiçbir zaman olumlu cevap gelmedi. Hep ödenek olmadığı söylendi.
Oysa diğer arkadaşlarımız oyunlarına destek alıyor. Ben de burada
halkımın içinde dilenerek sesimi duyurmak istiyorum. Halkımın beni
anlayacağını umuyorum" dedi.
Özden, çarşamba gününe kadar başvurusuna sonuç alamaması halinde Ankara'ya yürüyeceğini sözlerine ekledi.