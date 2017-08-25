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Dilencinin üzerinden 729 lira çıktı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kentte dilenci operasyonu düzenlendi

25 Ağustos 2017 20:31

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kentte dilenci operasyonu düzenlendi. Koltuk değnekli olan dilencinin üzerinden 729 lira para çıktı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Zabıta ekipleri kent merkezinde cuma namazı çıkışında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Cadde ve sokaklarda dilenen 3 kişi, Zabıta Amirliği\'ne götürüldü. Koltuk değnekleriyle dilendiği belirlenen 1 kişinin üzerinden ise 729 lira para çıktı. Dilenen vatandaşlara Kabahatler Kanunu\'nun ilgili maddelerine göre ceza kesildiği, üzerlerinden çıkan kağıt ve madeni paralara da el konuldu.  

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