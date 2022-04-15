T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

15 Nisan 2022 09:46

Bursa'da belediye ekiplerinin zabıta merkezine getirdiği dilenci kadının üzerinde 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki kartı çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı.

Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.

Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı.

Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi.

 

dilencibursa26 bin 500zabıta ekipleridilenciler ne kadar kazanıyor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24