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Yaşam

Dilencinin kucağındaki bebek, oyuncak çıktı!

İzmir'deki dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında 100 TL para cezası verildi

31 Temmuz 2015 16:31

İzmir  Bornova’da bir kavşakta kucağında battaniyeye sarılı bebekle bir iki haftadır dilenen kadından şüphelenen polis, bir istismarı ortaya çıkardı. Polislerin açtığı battaniyeden oyuncak bebek çıktı.

Nilüfer Kavşağı ve civarında son 1-2 haftadır kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadınlar konusunda polise şikayet geldi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, polislerin kavşakta yaptığı denetimde ekip araçlarını gören kadınların bebekleri yere atarak kaçtığı dikkat çekti. Polislerin açtığı battaniyeden oyuncak bebek çıktı. Dün de saat 13.00 sıralarında aynı kavşakta elinde bebek battaniyesine sarılmış, yüzü gizlenmiş şekilde oyuncak bebekle dilencilik yapan 22 yaşındaki G.E. isimli kadın yakalandı. G.E.’ye Kabahatlar Kanunu kapsamında ve hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesi gereği 100 TL para cezası kesildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri İzmirlileri vicdani duygularını suistimal ederek bu tür dilencilik yapanlara para verilmesini konusunda uyardı.

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