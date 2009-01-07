Dilencinin evinde 22 bin 448 euro çıktı

Mus'ta rahatsızlanınca hastaneye götürülen dilenci Yusuf Yaşar’ın (74) evinde ve üstünde yapılan aramada 22 bin 448 euro bulundu.



Kale mahallesinde eşi Habibe Yaşar’la birlikte oturan ve çocuğu olmayan Yusuf Yaşar (74), geçen hafta rahatsızlandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine eve gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri, Vali Erdoğan Bektaş’ın talimatıyla Yaşar ve yatalak olan eşini Muş Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kısmi felç geçirdiği anlaşılan Yaşar’ın tedavisine başlandı. Bu arada Yaşar’ın üzerinde ve evinde toplam 22 bin 448 euro bulundu. Bu bilgi valiliğe ulaştırılınca hastaneye gelen SYDV görevlileri, parayı Yaşar’ın adına bankada açtıkları hesaba yatırdı.

Amcasının yıllardır dilencilik yaptığını söyleyen Salih Yaşar, “Amcam çalınır korkusuyla parasını hep üzerinde taşırdı” dedi.