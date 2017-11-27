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Dilencinin belediyeye gelince engeli kalmadı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, kol ve bacaklarını kullanamayıp, konuşma engelli gibi davranarak dilenen kişinin, belediyeye getirilince engeli olmadığı ortaya çıktı

27 Kasım 2017 20:12

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, kol ve bacaklarını kullanamayıp, konuşma engelli gibi davranarak dilenen kişinin, belediyeye getirilince engeli olmadığı ortaya çıktı. İş verilmediği için dilenme yolunu seçtiğini ileri süren ve üzerinden 61 lira çıkan dilenciye Kabahatler Kanunu\'ndan 109 lira ceza kesildi. 
Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Çarşıiçi Sokak\'ta kol ve bacaklarını kullanamayıp, konuşma engelli gibi davranarak yoldan geçenlerden para dilenen bir kişiyi kontrol etmek için belediyenin hizmet binasına getirdi. Adının S.A. olduğu belirlenen kişi, belediye binasına geldiğinde gerçek, ortaya çıktı. S.A.\'nın konuşabildiği, yürüyebildiği ve kollarını kullanabildiği görüldü.
Zabıtanın neden böyle bir yola başvurduğunu sorduğu S.A., \"Çalışmak istedim, iş vermediler. Toptancı haline gittim. \'Sana göre iş yok\' dediler. Ben de çaresiz kaldım. Dilenme yolunu seçtim\" dedi.
Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, olayla ilgili \"Çarşı merkezinde günlük, rutin dilenci kontrolleri yapıyorduk. Bir dilenciye rastladık. Dilenmeye çalışan şahsı, zabıta ekip aracına bindirdik. Adının S.A. olduğunu öğrendiğimiz şahsın kontrollerini yapmak için belediyemize getirdiğimizde hiçbir engelinin olmadığını bize anlattı. Şahıs, iş bulamayınca, dilenme yöntemine başvurduğunu söyledi\" diye konuştu.

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