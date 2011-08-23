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Yaşam

Dilenciler İstanbul'a akın etti İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 14:22

-Dilenciler İstanbul'a akın etti İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - İnsanların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan dilenciler, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da yine İstanbul'a akın etti. AA muhabirinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilenci Toplama Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, zabıta ekipleri dilencileri, en çok cami önleri, meydan, cadde, metrobüs durakları ve üst geçitlerde topluyor.  Ramazan ayının başından bu yana yapılan çalışmalar sırasında 350 kişinin dilencilik yaptığını tespit eden ekipler, bu kişilerin kimlik ve ikamet tespitlerinin tespitini yaptı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uyguladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da dilenenlerin en çok Adana, Samsun, Tokat, Bursa ve Gaziantep nüfusuna kayıtlı oldukları görüldü.  Dilencilerin üzerinden çıkan 3 bin 759 lira paraya da el konuldu.  Dilencilerin, vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamak amacıyla kullandıkları yöntemler arasında, küçük çocuklarını yanlarına alıp kullanmak, görme özürlü, sakat ve hasta numarası yapmak, tekerlekli sandalyede oturmak da yer alıyor.

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