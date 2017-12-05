Dilenciden tarihi madalyon çıktı

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinde yapılan aramada, tarihi madalyon ve sikke ele geçirildi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamüstü ve Tulumba Sokakta yaptığı operasyonda dilencilik yapan 4 kadını, işlem yapmak üzere müdürlüğe götürdü. Müdürlükte yapılan aramada kadınlardan H.D.\'nin üzerinde tarihi madalyon ve sikke bulundu. Diğer 3 kadından ise bir miktar para çıktı. Çok eski olduğu belirlenen madalyon ve sikkeye el konuldu. Kadınlar, haber verilmesiyle gelen polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma başlatıldı.



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