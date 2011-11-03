T24

Kartal, İstanbul'da aile hekimliği uygulamasının genelde başarıyla uygulandığını ancak ara sıra beklenmedik sorunlar yaşandığını anlattı. Kartal, bazı sitelerin girişlerine “Dilenci, satıcı ve aile hekimi giremez” şeklinde tabelalar asıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:“Site girişlerinde aile hekimlerimize, 'Yönetim olarak karar alındı. Site sakinlerimiz rahatsız edilmek istemiyor. Aile hekimi de olsanız giremezsiniz' deniyor. Çok acı bir şey. Ayağına kadar gidiyorsunuz. Bu durum İzmir'in belli bölgelerinde de var. Doktor ayağına gelmiş ama 'Ben başka yere giderim oranın aşısı da daha kaliteli diyor aslında, İstanbul'daki bebeklere yapılan aşıların hemen hemen tamamını biz veriyoruz özel hastanelere. Yani özel hastanelerdeki aşılarla aile hekimliği birimlerindeki aşılar aynı.”İstanbul'da yılda ortalama 220 bin civarında bebeğin dünyaya geldiğini anlatan Kartal, bunun Anadolu'da büyük bir şehir anlamına geldiğine işaret etti...Kartal, bu bebeklerin tamamına aile hekimleri aracılığıyla hizmet verdiklerini ifade ederek, şu anda her bebeğin önce muayeneden geçirildiğini sonra aşılandığını kaydetti.Bebekleri 5 yaşına kadar sağlık açısından takip ettiklerini, bunun 1 milyonun üzerinde çocuk anlamına geldiğini belirten Kartal, bebek ölümlerinde yakalanan düşüşün ise özellikle sahada gerçekleştirdikleri takipler sayesinde yakalandığını aktardı.Bebek ölümlerinin 2008'de binde 11,9 iken 2010'da binde 7,4'e indiğini belirten Kartal, “Bu binde 5'lik düşüş takipler ve temasın artırılması sayesinde oldu. Dünya Sağlık Örgütü inanmadı, İstanbul'da saha araştırması yaptılar ve sonuçta 2010 için bizim binde 7,4 olarak verdiğimiz rakamı onlar binde 7 olarak verdiler” şeklinde konuştu.Kartal, yaptıkları saha araştırması sonuçlarına göre evde doğumun tahmin edilenden yüksek olduğunu, yüzde 1'lerin altına düşmesi beklenirken, bu oranın yüzde 2'lere çıktığını aktardı.Sağlık Bakanlığının 'misafir anne uygulaması' olduğunu söyleyen Kartal, “Fırtına beklentisi nedeniyle Adalar'daki gebe kadınlardan doğumu yaklaşmış olanlar ve riskli grupta bulunanları İstanbul'a getirtip misafir ettik. Yine bunun gibi Şile ve Çatalca'daki olumsuz şartlar nedeniyle oralardaki gebeleri tehlikeye atmamak için hastanelerimize aldık. Son bir yıl içinde 500 gebe kadın misafir anne uygulamasından yararlandırıldı” diye konuştu.