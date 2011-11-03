T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Dilenci, satıcı ve aile hekimi giremez'

İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı Savaş Başar Kartal, Kadıköy'de ve çeşitli semtlerde bazı sitelerin girişine...

03 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı Savaş Başar Kartal, Kadıköy'de ve çeşitli semtlerde bazı sitelerin girişine, "Dilenci, satıcı ve aile hekimi giremez" şeklinde tabelalar asıldığını ifade ederek, kartlarını göstermelerine rağmen aile hekimlerinin siteye girişlerinin güvenlikçiler tarafından engellendiğini söyledi. 

"Dilenci, satıcı ve aile hekimi giremez"

Kartal, İstanbul'da aile hekimliği uygulamasının genelde başarıyla uygulandığını ancak ara sıra beklenmedik sorunlar yaşandığını anlattı. Kartal, bazı sitelerin girişlerine “Dilenci, satıcı ve aile hekimi giremez” şeklinde tabelalar asıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti: 

“Site girişlerinde aile hekimlerimize, 'Yönetim olarak karar alındı. Site sakinlerimiz rahatsız edilmek istemiyor. Aile hekimi de olsanız giremezsiniz' deniyor. Çok acı bir şey. Ayağına kadar gidiyorsunuz. Bu durum İzmir'in belli bölgelerinde de var. Doktor ayağına gelmiş ama 'Ben başka yere giderim oranın aşısı da daha kaliteli diyor aslında, İstanbul'daki bebeklere yapılan aşıların hemen hemen tamamını biz veriyoruz özel hastanelere. Yani özel hastanelerdeki aşılarla aile hekimliği birimlerindeki aşılar aynı.” 

İstanbul'da yılda ortalama 220 bin civarında bebeğin dünyaya geldiğini anlatan Kartal, bunun Anadolu'da büyük bir şehir anlamına geldiğine işaret etti... 

Kartal, bu bebeklerin tamamına aile hekimleri aracılığıyla hizmet verdiklerini ifade ederek, şu anda her bebeğin önce muayeneden geçirildiğini sonra aşılandığını kaydetti. 

Bebekleri 5 yaşına kadar sağlık açısından takip ettiklerini, bunun 1 milyonun üzerinde çocuk anlamına geldiğini belirten Kartal, bebek ölümlerinde yakalanan düşüşün ise özellikle sahada gerçekleştirdikleri takipler sayesinde yakalandığını aktardı. 

Bebek ölümlerinin 2008'de binde 11,9 iken 2010'da binde 7,4'e indiğini belirten Kartal, “Bu binde 5'lik düşüş takipler ve temasın artırılması sayesinde oldu. Dünya Sağlık Örgütü inanmadı, İstanbul'da saha araştırması yaptılar ve sonuçta 2010 için bizim binde 7,4 olarak verdiğimiz rakamı onlar binde 7 olarak verdiler” şeklinde konuştu. 

Kartal, yaptıkları saha araştırması sonuçlarına göre evde doğumun tahmin edilenden yüksek olduğunu, yüzde 1'lerin altına düşmesi beklenirken, bu oranın yüzde 2'lere çıktığını aktardı. 

Sağlık Bakanlığının 'misafir anne uygulaması' olduğunu söyleyen Kartal, “Fırtına beklentisi nedeniyle Adalar'daki gebe kadınlardan doğumu yaklaşmış olanlar ve riskli grupta bulunanları İstanbul'a getirtip misafir ettik. Yine bunun gibi Şile ve Çatalca'daki olumsuz şartlar nedeniyle oralardaki gebeleri tehlikeye atmamak için hastanelerimize aldık. Son bir yıl içinde 500 gebe kadın misafir anne uygulamasından yararlandırıldı” diye konuştu.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24