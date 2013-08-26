Dilek Özçelik'in hastalığında olumlu gelişme

Edirne'de ilaçlarının yurt dışından temini için yardım istediği Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim" diyerek iade etmesiyle gündeme gelen lenf kanseri hastası üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Dilek Özçelik, Nisan ayından bu yana gördüğü kemoterapi tedavisinin olumlu cevap verdiğini ve kanser hücrelerinde azalma olduğunu söyledi

Fırat Keskinkılıç'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Görüntülerin yayınlanması ile Türkiye’nin tanıdığı Dilek Özçelik, Bakan Bayraktar ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra Edirne Valisi Hasan Duruer’in girişimleriyle 15 Nisan günü Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji servisinde tedavi altına alındı. Aynı üniversitenin İngilizce öğretmenliği 3’ncü sınıf öğrencisi olan Dilek Özçelik’in eksik ilaçları da kısa sürede temin edildi ve tedavi başladı. 3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edilen ve Tekirdağ’ın Saray İlçesi’ne bağlı Büyükyoncalı Beldesi’ndeki ailesinin yanına giden Dilek Özçelik, iki haftada bir Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek kemoterapi tedavisi görüyor.



Kanserli hücre sayısı azalmış

3 ayda bir kullandıkları ilaçlarının yerine yenisinin geldiğini belirten Özçelik tedavi süreciyle ilgili şunları anlattı:

"Yapılan kontrollerde akciğerimde de kanser hücresinin olduğu belirlendi. Ancak moralimi hep yüksek tuttum. Ailemin de bana verdiği destekle tedavim sürüyor. Güzel bir haber de geldi. Tedavim olumlu cevap verdi ve kanserli hücre sayısı azaldı. Akciğerimde de kanserli hücre olduğu belirlenince 6 olan kemoterapi kür sayısı 8’e çıktı. Şu ana kadar 4’ü bitti ve 5’ncisine başladım. Kepotarapi tedavisi nedeniyle zor günler de geçiriyorum. Oldukça halsiz oluyorum. Ancak bu hastalığı yeneceğime inancım tam."

Geçtiğimiz dönem sınavlarına girerek derslerini verdiğini ve bir üst sınıfa geçtiğini belirten Özçelik, "İnşallah bu yıl da evden derslerime çalışıp, sınavlara gitmek istiyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ederim" dedi