Dilek Özçelik'in babası: Şimdi arayan çok ama...

Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, 'dilenci değilim" diyerek geri çeviren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Özçelik'in (27) babası Nevzat Özçelik, kızının birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu belirterek, "Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?" dedi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde ailesi ve akrabanın yer aldığı 3 katlı apartmanda oturan lenf kanseri hastası Dilek Özçelik yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Onkoloji Hastanesi'nde dün 'solunum yetmezliği' nedeniyle hayatını kaybetti. Dün Ankara'dan ailesinin yaşadığı mahalleye getirilen genç kızın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından toprağa verildi.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Ailesi evde taziyeleri kabul ederken, baba Nevzat Özçelik, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek ölümüne herkesin çok üzüldüğünü söyledi. Dilek Özçelik'in Edirne'de dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar'a karşı sergilediği tutum nedeniyle birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ifade eden baba Özçelik, "Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı el verseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Bir süredir Ankara'daki hastanede tedavi görüyordu. Annesi de yanındaydı, bizde zaman zaman ziyaretine gidiyorduk. Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?" dedi. (DHA)