Dilek öğretmen 'dünyanın en iyi 50 öğretmeni'nden biri seçildi

Samsun’un Çarşamba İlçesi’ndeki Kumköy İlkokulu’nda 5 yıldan bu yana görev yapan sınıf öğretmeni 33 yaşındaki Dilek Livaneli, 2 yıl önce Samsun’da ’Yılın mesleğinde fark yaratan öğretmeni’ seçilmesinin ardından bu yıl da Varkey Gems Vakfı tarafından dünyadaki en iyi 50 öğretmen arasında gösterildi. Livaneli’nin bu başarısı öğrencilerini hem de görev yaptığı köydeki öğrenci velilerini sevindirdi.

Yaprak Koçer’in DHA’da yer alan haberine göre, Çarşamba İlçesi’ne 15 kilometre uzaklıktaki Kumköy İlkokulu’nun ’müdür yetkili’ sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, 5 yıldan bu yana görev yaptığı okulda yaptığı çalışmalar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Samsun’da 2012’de ’Yılın mesleğinde fark yaratan öğretmeni’ seçildi. Okulun iç donanımı ve fiziki şartlarını tamamen yenileyen Livaneli, sosyal içerikli projeler hazırlayıp 14 öğrencisine ilkleri yaşattı.

Livaneli, öğrencilerini operaya, tiyatroya, sinemaya, götürüp buz pateni pistinde paten yapmalarını sağladı. Dilek öğretmen, çocuk aile arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlamak amacıyla öğrenci velilerine İlçe Halk Eğitim Merkezi desteğiyle aile eğitimi kursu açtı. Veliler her hafta okulda kurs kapsamında eğitim görmeye başladı. Dilek Livaneli, ayrıca açtığı okuma-yazma kursuyla köyde okuma yazma bilmeyenlere yardımcı oldu. Öğretmenin girişimleri ardından Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün sanatçıları köye gelip köylülere özel mini konser verdi. Ayrıca yine 30 köylü kadın operaya götürülerek bu sanatı yerinde izleme fırsatı buldu.

Dilek Livaneli, öğrencilerinin yanı sıra öğrenci anneleri içinde projeler üretti. Geçen yıl hazırladığı proje kapsamında İş-Kur ve İlçe Kaymakamlığı’nın desteğiyle ’Sayacılık kursu’ açıldı. 20 kadın meslek edindirme kursuna katılıp eğitim aldı. Livaneli, okulun lojmanının iki odasını atölyeye çevrildi. Köylü kadınlar eğitim sonunda sertifika aldı bazıları da çalışmaya başladı.

Bir köy okulunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Dilek Livaneli çevresi tarafından Reşat Nuri Güntekin’in ’Çalıkuşu’ eserindeki kadın öğretmene benzetildi. Yaptığı çalışmalarla fark yaratan Livaneli, son olarak Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABDeski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen ’Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin (The Global Teacher Prize) seçtiği en iyi 50 öğretmen arasında yer aldı. Livaneli, böylece dünya çapında 5 bin öğretmenin arasından ilk kez son 50’ye kalan tek Türk öğretmen oldu. Elde ettiği bu başarı nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Livaneli, şöyle dedi:

"İlk 50’ye kaldığımı öğrenince çok sevindim. 11 yıldır köy okullarında görev yapıyorum. Küçücük bir köy okulunda istenirse neler yapılabileceğini göstermek için bu zaman kadar çalıştım, mücadele ettim. Şimdi bu yaptıklarımı dünyada çok önemli bir kuruluşun da görmesi beni çok gururlandırdı. Dilerim bu ödülü de ülkeme getirebilirim. Haberi öğrenmemin ardından tebrik telefonları aldım. Öğrenci velilerim özellikle anneler de okula gelip beni tebrik ettiler. Onlarda çok mutlu oldu. Bana bu zamana kadar destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Livaneli’nin bu başarısı hem öğrencilerine hem de görev yaptığı köydeki öğrenci velilerine de büyük sevince neden oldu.

Kaymakam Yıldız’dan Dilek öğretmene övgü

Öğretmen Dilek Livaneli, Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Yıldız, Livaneli’yi başarısından dolayı kutlayarak, "Kendisi 127 ülkeden 5 bin aday arasında ilk önce 1300 kişi arasına kalma becerisini göstermiştir. Daha sonra da bu kişiler arasında ilk 50’ye giriyor. Bu ödül ’Öğretmenin Öğrenme ve Öğretme, Çevresini Geliştirme Becerisi’ alanında ilk 50 arasında yer alarak büyük bir başarı sağlamıştır. Asıl önemli olan 3 yıldır Çarşamba Kaymakamlığı görevindeyim. Öğretmenimiz ilk günden çok yüksek performansta sadece öğretmenlik değil, bu görevi de aşacak şekilde hem çevresi ile hem insanlarla ve öğrencileri ile velilerle tam bir koordinasyon sağladı" dedi.

Kaymakam Yıldız, Dilek Livaneli’nin diğer öğretmenlere örnek olacağını söyleyerek, "Bu başarısı ile 2012 yılında da ’yılın öğretmeni’ seçildi. Yılın öğretmeni olarak Ankara’da Samsun’u temsil etti. Bu başarı sürpriz değil, ben olağan olarak karşılıyorum. Bu vesileyle tüm Çarşambalılar adına bir kere daha teşekkür ediyor, inşallah hedeflediğiniz birinciliği de Dubai’de size verirler" diye konuştu.

Dilek Livaneli de köy öğretmenliğini, küresel öğretmenliğe dönüştürmüş olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu yarışmaya bireysel olarak katıldım. Hayatımda hiçbir şeyi para için yapmadım. Bunlar para için zaten yapılamaz çünkü çok fazla gönül koymanız lazım. Yaptığım projeleri eğitim alanında kullanmayı çok istedim. Dünyada sayılı öğretmenler arasındaysak eğer bu ödülü aldığımızda da dünyaya örnek olacak projelere imza atmamız gerekir" dedi. Livaneli, bu süreçte herkesten destek beklediğini de sözlerine ekledi.