Dilek öğretmen, ABD'de 'Büyük Atatürk Gençlik Ödülü'nü alacak

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- DÜNYANIN en iyi 50 öğretmeni arasına giren ve Küresel Öğretmen Ödülü\'ne aday gösterilen Samsun\'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu öğretmeni Dilek Livaneli\'ye, yarın ABD\'de \'Büyük Atatürk Gençlik Ödülü\' verilecek.

Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu\'nda öğretmenlik yapan Dilek Livaneli, 2014 yılında Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey\'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton\'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen \'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi\'nin (The Global Teacher Prize) 2015\'te seçtiği \'dünyanın en iyi 50 öğretmeni\' arasında yer almış ve Küresel Öğretmen Ödülü\'ne aday gösterilmişti. Livaneli, dünya çapında 5 bin öğretmen arasında son 50\'ye kalan ilk Türk öğretmen olarak Türk eğitim tarihine geçmişti.

Washington Amerika Atatürk Derneği, her yıl 19 Mayıs\'ta yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılara imza atmış, mesleğinde rol model olan ve çevresine ilham veren bir kişiye Büyük Atatürk Gençlik Ödülü veriyor. Bu yılki ödüle Dilek Livaneli layık görüldü. Daha önceki yıllarda Türkiye\'den ÇYDD\'nin merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan\'a ve Harvard Üniversitesi\'nin Genç Akademi Üyeliği\'ne seçilen ilk Türk bilim insanı Canan Dağdeviren\'e verilen \'Büyük Atatürk Gençlik Ödülü\', yarın ABD\'nin başkenti Washington\'da yapılacak törenle Dilek Livaneli\'ye verilecek.

Ödül alacağı için çok mutlu olduğunu belirten öğretmen Dilek Livaneli, \"Atatürk Gençlik Ödülü\'nün sahibi olmanın gururu tarif edilemez. Layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Başöğretmenim Mustafa Kemal Atatürk\'ten aldığım ilhamla meslek hayatımı sürdürdüm. Ömür boyu da böyle olacak. Yeni nesil biz öğretmenlerin eseri ve bir milleti yalnız ve ancak öğretmenler kurtaracaktır\" dedi.

Livaneli\'nin, 1 hafta boyunca ABD\'de ağırlanacağı, çeşitli okul ziyaretlerinde bulunacağı ve Chairwoman of the House Subcommittee on HigherEducation\'un başında bulunan Senatör Virginia Foxx ile görüşeceği bildirildi.



