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Politika

Dilek Öcalan'ın yerine, kuzeni aday gösterildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da 2 dönemdir HDP'den milletvekili olan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, 24 Haziran'da aday gösterilmezken, yerine kuzeni Ömer Öcalan birinci sıradan aday oldu

21 Mayıs 2018 18:44

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da 2 dönemdir HDP\'den milletvekili olan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın yeğeni Dilek Öcalan, 24 Haziran\'da aday gösterilmezken, yerine kuzeni Ömer Öcalan birinci sıradan aday oldu.
İmralı’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kız kardeşi Fatma\'nın kızı olan ve 2 dönemdir HDP\'den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Dilek Öcalan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmedi. HDP, 24 Haziran seçimlerinde bu kez Abdullah Öcalan\'ın kardeşi Mehmet Öcalan\'ın oğlu olan ve Mardin\'de HDP İl Eş Başkanlığı da yapan Ömer Öcalan\'ı, Şanlıurfa\'da birinci sıradan aday gösterdi.

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