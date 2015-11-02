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Politika

Dilek Öcalan Meclis'e girdi mi?

Dilek Öcalan, 7 Haziran'da Urfa'dan milletvekili seçilmişti

02 Kasım 2015 15:54

7 Haziran seçiminde HDP'den Şanlıurfa Milletvekili olarak meclise giren Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, 1 Kasım'da da milletvekili seçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Bursa'dan Şanlıurfa'ya kaydırıldığı 1 Kasım'da oy yükselten parti AKP olurken, HDP kaybeden oldu.

AKP 7 Haziran seçimlerinde yedi milletvekili çıkardığı Şanlıurfa'da bu kez vekil sayısını 8'e yükseltti. 
Faruk Çelik, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Ali Cevheri,
Mehmet Akyürek, İbrahim Halil Yıldız, Mahmut Kaçar milletvekili olmayı başardı.

 

HDP,  1 sandalye kaybetti

 

HDP ise 7 Haziran'da aldığı 5 vekil koltuğunu, 1 Kasım'da 4'e düşürdü. Osman Baydemir, Dilek Öcalan, İbrahim Ayhan, Leyla Güven HDP'den seçilen isimler oldu.

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