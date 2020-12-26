Dilek Nurşani, eşi Engin Nurşani'nin tabutuna sarılıp ağladı

Gırtlak kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden sanatçı Engin Nurşani bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde ayakta güçlükte duran Dilek Nurşani, eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

36 yaşındaki Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı ve Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.



Nurşani, 11 gün önce de akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Dün şarkıcı dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Engin Nurşani için bugün Sarıgazi Cemevi'nde tören düzenlendi. Sınırlı sayıda insanın katıldığı cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Dilek Nurşani, eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Acılı eş, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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