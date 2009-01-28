T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dilek Hanif 'Paris Moda Haftası'nda

Dilek Hanif, 2009 ''haute couture'' yaz koleksiyonunu Paris Moda Hafta'sında tanıttı.

28 Ocak 2009 02:00

Modacı Dilek Hanif, 2009 ''haute couture'' yaz koleksiyonunu, Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen bir defileyle tanıttı.

Osmanlı'nın desen ve motiflerinin yanısıra dönemin ''zırh''larından yola çıkarak hazırlanan Dilek Hanif'in koleksiyonundaki kaftanlar ve işlemeleri altın ve gümüş metallerle yapılmış ''zırh'' görünümündeki giysiler, modaseverlerin büyük beğenisini kazandı.

''Haute couture'' bir sabahlık tasarımının tanıtılmasıyla başlayan defilede, yine ''haute couture'' giyimin günün her saatinde taşıyan kadının, sabahtan geceye uzanan öyküsü, her biri büyük emek ve ustalıkla hazırlanmış 30 parçalık bir koleksiyonla podyuma taşındı.

Cansu Dere podyumda



20 kişilik yabancı manken kadrosunun sunduğu defilede, Türk manken Cansu Dere de podyuma çıktı.

Defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilek Hanif, Paris'te modaseverlerin karşısına 3. kez çıkmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Hanif, ''amacının bir Türk modacısı olarak, markasını uluslar arası platformda başarıyla temsil etmek olduğunu'' bildirdi. Her yıl mutlaka bir kez Paris'te defile sunmak istediğini ifade eden Hanif, bunu ileride yılda 2'ye çıkarmak istediğini kaydetti. Hanif'in son koleksiyonu, renk çeşitliliğinden daha çok kesim ve kuplara odaklanmış ve Osmanlı dönemine vurgu yapan formları ve el dokuması kumaşlarıyla ön plana çıkıyor.

Erkeksi kalıplarla tasarlanmış etek-ceket takımlar ve yelekler, lale figüründen yola çıkarak, hazırlanan yakaları ve pelerin görünümünde tasarlanan kollarıyla, gece elbiseleri ise hacimli etekleriyle kadınsı formlara bürünüyor.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24