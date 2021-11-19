Sabah yazarı Dilek Güngör: 'Faiz sabit kalabilir' diye yayılan spekülasyonu fırsata çevirenler dakikalar içinde yüzde 7 kâr yaptı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasada "faiz sabit kalabilir" spekülasyonu oluştuğuna dikkat çekerek "yayılan spekülasyona inananlar eminim epeyce zarar yazdı. Ama bu spekülasyonu fırsata çevirenler yüzde 7 kâr yaptı. Hem de dakikalar içinde" dedi. Dolardaki volatilitenin yüksek olduğunu ve bunun kimseye fayda sağlamayacağını ifade eden Güngör yazısında şunları kaydetti:

"Girdi maliyetlerindeki artış, yurtiçi ve dışı pazarlarda öngörülebilir fiyat oluşturma konusunda sıkıntılara neden olur

Aşırı volatilite ortamında üretim yapmanın maliyeti artar.

Sürekli iniş-çıkış grafiğindeki kur tüm sektörlerin dengesini bozar.

Üstelik, bu ortam sadece özel sektörün değil devletin plan, programını da olumsuz etkiler.

Herkes bu belirsizlik ortamında vaktinin çoğunu ayakta kalmak için harcar.



İhracatçı da sanayici de KOBİ de vatandaş da 'öngörülebilirlik' ister. Yani yarın ne kadar harcayıp, ne üreteceğini, nasıl bir fiyata satacağını, elindeki parasıyla neyi, ne kadara satın alabileceğini bilmelidir"