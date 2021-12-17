Sabah yazarı Dilek Güngör: Artık herkes faiz kararını tartışmaya başladı, belki de parayla satın alınamayacak bir eğitim süreci oldu

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın faiz kararları sonra yükselen döviz kurlarının toplumda açtığı tartışmalara atıfta bulunarak, bu durumun vatandaşların finansal okuryazarlığını artırdığını öne sürdü. Güngör, herkesin faiz kararlarını tartışmaya başladığını ifade ederek "Bu kötü bir şey değil... Düşünsenize, belki de parayla bile satın alınamayacak bir eğitim süreci oldu" dedi.

Güngör, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Artık herkes Merkez Bankası'nın faiz kararının ne anlama geldiğini, faiz inerse kura nasıl etkisi olacağını, kur çıkarsa enflasyona nasıl yansıyacağını, bunun üretimi ve tüketimi nasıl etkileyeceğini, banka kredilerinin ya da borsanın bu süreçten nasıl etkileneceğini, başka ülkelerle swap anlaşmaları yapılırsa dövizin düşüp düşmeyeceğini, hatta faiz düştüğünde banka kredilerine nasıl yansıyacağını, likiditenin ne olduğunu, açık pozisyonun anlamını, ek sıkılaştırmayla ne kastedildiğini, Amerikan Merkez Bankası'nın adımlarının Türkiye'ye nasıl yansıyacağını konuşmaya başladı.

Bu kötü bir şey değil... Düşünsenize, belki de parayla bile satın alınamayacak bir eğitim süreci oldu."