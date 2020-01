Dilek Dündar'ın pasaportuna havalimanında el kondu, yurt dışına çıkış yasağı getirildi!

Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportuna el kondu. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay kararın Dündar'a yurtdışına çıkmak üzereyken tebliğ edildiğini duyurdu. Gidişine izin verilmeyen Dilek Dündar havalimanından geri çevrildi.

T24 yazarı Hasan Cemal'i arayan Dilek Dündar pasaportuna el konarak havalimanında rehine tutulduğunu söyledi. Yurt dışına çıkış yasağı konduğu söylenen Dündar valizlerini almak üzere bir süre bekledi.

Dilek Dündar'a yurt dışına çıkış yasağı!

Sevgili Dilek'i aradım şimdi, havalimanındaydı, "Rehin tuttular beni" dedi.

Kınıyorum bu kararı! — Hasan Cemal (@HSNCML) 3 Eylül 2016

Son çıkan KHK ile davalarda yargılanan şüphelilerin eşlerinin de pasaportuna el konmasına izin verilmişti.

Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportuna el kondu. Kararı, Dündar'ın avukatı ve Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay duyurdu. Atalay, "Hukuk(!) devletimiz Can Dündar'ın nın eşi Dilek Dündar'ı rehin tutmaya karar vermiş. Bir yere gidemezsin diyor" mesajıyla kararı paylaştı. Can Dündar bir süredir Almanya'da bulunuyordu. Karar Dilek Dündar'a havalimanında tebliğ edildi. Dündar'ın yurt dışına gidişine izin verilmedi.