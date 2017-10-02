Dilek Dündar'dan Ahmet Hakan'a: Yazdıklarınız çok ucuz olmuş

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, Ahmet Hakan'ın iki gün önce köşesinde yazdığı "Bence Can Dündar... Nobel’in “Arkadaşlarını burada bırakıp yurtdışına tüyme” ödülüne aday gösterilmelidir" sözlerine tepki gösterdi. Hakan'a eşi hakkında yazdığı yazılar hakkında "Yazınızı üzüntü duyarak okudum" diyen Dilek Dündar, "Keşke siz de buralarda onların sesi olabilseniz. Adliye saraylarında desteğe gelenlerin içinde sizi de görebilseydim. Yapılan haksızlıkları görmeyip ‘tüydü’ yakıştırması... Çok ucuz olmuş. Genelde yorum yazmam ama ağrıma gitti. Yazayım istedim" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Türkiye’yi mahveden yedi büyük günah" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dilek Dündar'ın mesajı

Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’dan sitem dolu bir mesaj aldım.

Aynen yayınlıyorum:

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“Yazınızı üzüntü duyarak okudum. Keşke Can’a yapılan haksızlıkları, öldürme teşebbüsünü, benim pasaportuma el konulmasını, 1.5 yıldır ne oğlumu ne eşimi görebildiğimin ucuzluğunu dile getirebilseydiniz. Can ‘tüymedi’, yurtdışındaydı. Bu kararında en büyük destekçisi bendim. Lüzumsuz yere Silivri’de olmasın diye. Oralarda eziyet çeken gazetecilerin sesi olsun diye. Keşke siz de buralarda onların sesi olabilseniz. Adliye saraylarında desteğe gelenlerin içinde sizi de görebilseydim. Yapılan haksızlıkları görmeyip ‘tüydü’ yakıştırması... Çok ucuz olmuş. Genelde yorum yazmam ama ağrıma gitti. Yazayım istedim.”

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Dilek Dündar'a not: Sizin bende krediniz vardır. O yüzden ne söyleseniz başım gözüm üstünedir. Fakat “Eziyet çeken gazetecileri savunmadın” diyerek bana yaptığınız haksızlık, benim eşiniz Can Dündar’a yaptığım haksızlıktan bile daha fazla.

Zam ve ANAP

Başbakan Binali Yıldırım’ın...

“Zam yapmak çok makbul bir şey değil ama ciddi ihtiyaçlar var” cümlesini işitince...

ANAP’ın gerileme dönemine doğru gittim.

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Gençler bilmez.

ANAP’ın gerileme dönemi...

Bu tür demeçler dönemidir.

Bir İspanya vardı medeni medeni takılan

İspanya devleti, kendi içindeki ayrılıkçıların referandumuna karşı...

- Devlet şiddetinin en âlâsını uyguladı.

- Maskeli adamlarıyla sandıkları bastı.

- Oy kullananlara gaddarca saldırdı... Falan...

Görüyor musunuz?

Sorunsuz bir coğrafyada medeni medeni takılan İspanya, en küçük bir sorun karşısında nasıl da o çok eleştirdiği Ortadoğu ülkelerinden biri haline geliverdi!

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