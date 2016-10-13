Dilek Doğan'ın polis kurşunuyla öldürüldüğü ana ilişkin kamera kayıtları silinmiş!

Polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında, olay anına ilişkin görüntülerin silindiği ortaya çıktı. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, mahkeme heyeti, görüntülerin geri getirilmesi için kameranın Jandarma Kriminal’e gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Sarıyer’de 18 Ekim 2015’te DHKP-C’ye operasyon sırasında baskın düzenlenen evde polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın (25) davasına dün İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme heyetinin tehdit edilmesi ve güvenlik gerekçesiyle 4’üncü duruşma kapalı yapıldı. Hakkında 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polis memuru Yüksel Moğultay katılmadı. Duruşmada Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan ile babası Metin Doğan hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Nimet Demir, olay gününe ait kamera kayıtlarını inceleyen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Bilgisayar Mühendisi Gökhan Atamer’in hazırladığı raporda, olay anında polis tarafından kullanılan kamera ve çektiği 3 adet görüntünün bulunduğu CD’nin incelendiği belirtildi. Raporda, el kamerasıyla çekilen baskın anına ilişkin görüntülerin ham hallerinin silindiği ortaya çıktı. Raporda, profesyonel veri kurtarma yazılımları kullanılarak yapılan taramalarda kameradan silinen çok sayıda veriye erişildiği, kurtarılan dosyalar arasında Doğan’ın öldürülmesine ilişkin 2 fotoğrafın yer aldığı kaydedildi.

Raporda, el kamerasıyla çekilen olay anı görüntülerinin ham (RAW) hallerine erişilemeyeceği, CD’deki olay anı görüntülerinde değişiklik yapılmadığı ifade edildi. Mahkeme, eve baskını kaydeden kameranın Jandarma Kriminal Kurumu’na gönderilerek olaya ilişkin görüntülerin geri getirilmesi, geriye getirilmesi mümkün ise arada görüntülerin çıkarılma işleminin yapılıp yapılmadığı konusunda rapor hazırlanmasına karar verdi.

Sanığa yurt dışı yasağı

Mahkeme, sanık polis memuru Yüksel Moğultay hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Duruşma çıkışı açıklama yapan Dilek Doğan’ın babası Metin Doğan, sanık Moğultay’ın can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmalara gelmemesini eleştirerek, “Bak şurada bir sürü polis arkadaşları var. Sağlayamıyor mu burada can güvenliğini?” dedi.

Duruşma sonrasında yapılan basın açıklamasında ise pankart açmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı. Doğan Ailesi’ne destek vermek için duruşmaya gelen MaltepeGülsuyu’nda öldürülen Hasan Ferit Gedik’in dedesi Mustafa Meray da gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Fenalaşan Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan ise yakınları tarafından bir banka oturtuldu.