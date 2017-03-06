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Dilek Doğan'ın öldürülmesine ilişkin iki yıl sonra yeni görüntüler ortaya çıktı

Dilek Doğan'ın katil zanlısı polis memuru Y.M.'ın tutuksuz yargılandığı dava 8 Mart tarihinde görülecek

06 Mart 2017 16:57

İstanbul Küçükarmutlu’daki evinde18 Ekim 2015 günü polis kurşunuyla katledilen 25 yaşındaki Dilek Doğan'ın öldürülmesine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. BirGün gazetesinden Erk Acarer'in haberine göre, yeni görüntüler 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan 26,5 yıla kadar hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan polis memuru Y.M.'nin "Ben vurmadım" ifadesini de yalanlıyor.

Dilek Doğan’ın öldürüldükten sonrasında geçen olay anı görüntülerinden özel harekat polislerinin kendi aralarındaki konuşmalarda "Y.M.’nin Dilek Doğan’ı yanlışlıkla vurduğu" ifade ediliyor.

Duruşma 8 Mart'ta

Dilek Doğan davası güvenlik gerekçesiyle ikinci duruşmadan bu yana kamuya kapalı olarak görülüyor. Dilek Doğan'ın katil zanlısı polis memuru Y.M.'ın tutuksuz yargılandığı dava 8 Mart tarihinde görülecek.

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İstanbulKüçükarmutlupolisDilek Doğan

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