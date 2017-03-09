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Dilek Doğan'ın ağabeyi gözaltına alındı

Halkın Hukuk Bürosu: Emrah Doğan'ın nerede olduğuna dair bilgi verilmiyor, hayatından endişe duyuyoruz

09 Mart 2017 03:36

Polisin katlettiği Dilek Doğan davası sonrası Doğan’ın abisi Emrah Doğan gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, polis kurşunuyla hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın davası sonrası mahkeme çıkışında Doğan’ın abisi Emrah Doğan gözaltına alındı.

Mahkeme çıkışında ailesi ile birlikte savcının talebini yönelik eleştirilerin sıralandığı açıklamada ailesinin yanında bulunan Dilek Doğan'ın ağabeyi Emrah Doğan'ın açıklamalar sonrası metrobüse binmek üzereyken polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Ağabey Doğan hakkında yakalama kararı bulunduğu, gözaltı gerekçesinin bu olduğu iddia edildi.

“Nerede olduğunu bilmiyoruz”

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlar ile Emrah Doğan’ın nerede olduğunun bilinmediğini belirtti. Büronun paylaştığı mesajlar şöyle:

Dilek Doğan'ın abisi Emrah Doğan bugün Dilek'in katilinin yargılandığı duruşma çıkışında Çağlayan Adliyesi önünden ailesinin yanından gözaltına alındı. Bir çok karakolu aramamıza rağmen nerede olduğuna dair bilgi vermiyorlar. Müvekkilimizin hayatından endişe duyuyoruz. Evinde polis tarafından katledilen Dilek Doğan'ın abisi Emrah Doğan'dan hala haber alamamaktayız. Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki karakolların bir çoğunu aramamıza rağmen hala nerede ve nasıl olduğunu öğrenemedik.

Müvekkilimizin başına gelecek her şeyden gözaltına alan İstanbul emniyet müdürlüğü sorumludur. Bugün görülen duruşma sonrası gözaltına alınan Dilek Doğan'in abisi Emrah Doğan'dan saatlerdir haber alamıyoruz.Karakollar bilgi vermiyor. Emrah'i ailesinin yanından gözaltına alan polisler Şişli güvenlik bürodan olduklarını söyledikleri halde şişli güvenlik büro kabul etmiyor. Dilek Doğan'i ailesinin yanında katledenler şimdi abisini ailesinin yanında gözaltına alıp kaybetmeye mi çalışıyor? 

 

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