Savcı, Dilek Doğan’ı katleden polise “taksirle öldürmek”ten ceza istedi!

İstanbul Küçükarmutlu’daki evinde18 Ekim 2015 günü polis kurşunuyla katledilen 25 yaşındaki Dilek Doğan davasında savcı, polise “taksirle adam öldürmek”ten 2-6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonrası konuşan Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan, sanığın korunduğunu belirterek, "Benim kızımı hiçe saydılar. Bir umut bekliyordum. Adalet bekliyordum. Yüreğime bir su serpilir mi diye. Ama resmen korudular" dedi. Baba Metin Doğan da, savcının neredeyse aileyi suçlu konumuna getirdiğini ifade ederek, "Sanığın avukatı savunma yapsaydı bu kadar savunamazdı. Savcı 2 ila 3 yıllık bir ceza istiyor. Aslında biz bu saraydan herhangi bir adalet çıkmayacağını biliyorduk" diye konuştu.

Etkin Haber Ajansı’nda (ETHA) yer alan habere göre, evinde polis tarafından katledilen Dilek Doğan davasına İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Dilek Doğan için çok sayıda avukat duruşmada hazır bulunurken, izleyiciler salona alınmadı.

Olay gününe ait, polisin sildiği, geri kurtarılan görüntüler duruşmada izlendi. Görüntülerde polislerden birinin, "Amirim, özel harekat burada birini vurdu. Sıkıntı büyük" dediği duyuluyor. Ayrıca bir başka polis de, Dilek Doğan'ın vurulmasına tepki gösteren aile için "Kelepçe takın şunlara" diyor.

Görüntülerin izlenmesi sırasında Dilek Doğan'ın ailesi fenalaşarak duruşma salonundan dışarıya çıktı.

Avukat Cemal Yücel, Doğan'ı öldüren polisin tutuklanmamasına tepki gösterdi, "Sayın yargıçlar önünüzdeki dava basit bir adam öldürme davası değildir. Siz de tartışıyorsunuzdur, biz de düşündük. Sanık Dilek Doğan'ı neden kasten vurdu. Nedeni, ideolojik düşmanlık" diye konuştu.

Avukat Yücel, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukat Several Ballıkaya, sanık polis Yüksel Moğoltay'ın 2005 tarihinde Şırnak'ta görevlendirildiğini, İstanbul'a olaydan 3 gün önce geldiğini söyledi.

Polisin, Dilek Doğan'ı hastaneye götürmek yerine, aileyi kelepçelediğini belirten Ballıkaya, "Polis her zaman silah kullanamaz.Tehlikeli halin olması gerekir.Bu hal olsa bile ancak yaralama kastıyla kullanabilir" dedi.

Avukat Oya Arslan, davanın adil başlamadığını ve adil devam etmediğini belirtti, "Sanık, Dilek'i vurmayı tercih etmiştir. Çünkü; devleti temsil etmektedir. Güçtü taraftadır. Bu yüzden pervasızdır" diye konuştu.

Avukatların savunmalarının sonunda savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanık polis Yüksel Moğoltay'ın "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi.

Taksirle adam öldürmek

Taksirle adam öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile “öngörmeyerek” bir kimsenin hayatına son verilmesidir.