Dilek Doğan ile Hasan Ferit'in annesi beraat etti

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için başlattıkları açlık grevi sonrası gözaltına alınan Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan ile Hasan Ferit’in annesi Nuray Gedik’in yargılandığı dava bitti. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada “yasadışı örgüt propagandası” yapmakla suçlanan Doğan ve Gedik hakkında beraat kararı verildi. Sanıkların yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Duruşma sonrası açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, şunları kaydetti:

“Evlatlarını kaybeden iki aile, sanki bu acı yetmiyormuş gibi bir de hiçbir hukuki altyapısı olmayan bir davada yargılandılar” dedi. 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı “geç kalmış” olarak değerlendiren Yarkadaş, şöyle konuştu; “Aysel Doğan kızı Dilek’i polis, Nuray Gedik ise oğlu Hasan Ferit’i mafya kurşunu yüzünden kaybetti. Çok acı çektiler… Üstüne üstlük bir de Nuriye ve Semih’e ses olmak İçin başlattıkları açlık grevi yüzünden yargılandılar. İktidar ve yargısı, her toplumsal talebi suç olarak görüyor ve cezalandırmak istiyor. Örgüt propagandası gibi ağır bir suçlama, vaka-i adliyeye dönüşmüş durumda. Neyse ki; 29. Ağır Ceza bu haksızlığı geç de olsa bitirdi.”

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