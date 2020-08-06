Dilek Akbulut'u öldüren erkeğin yaraladığı işyeri sahibi de yaşamını yitirdi

Ankara'da Bekir Akbulut isimli erkek, evli olduğu Dilek Akbulut'u işyerinde öldürdü, patronu Mehmet Akif Başyürege'yi de ağır yaraladı. Başyürege sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da, evli olduğu Dilek Akbulut'u öldüren Bekir Akbulut isimli erkeğin tabancayla vurarak ağır yaraladığı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif Başyürege, tedavi altına alındığı hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Akbulut, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay, dün öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Bekir Akbulut, benzin istasyonunun kafeteryasında çalışan Dilek Akbulut ile benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif Başyürege'ye, tabancayla ateş açtı. Dilek Akbulut, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet Akif Başyürege hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Başyürege, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah karşı hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Bekir Akbulut, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.



Öte yandan DHA'nın aktardığı habere göre 3 çocuğu olan Dilek Akbulut'un Özbek asıllı Türkiye vatandaşı olduğu öğrenildi. Akbulut'un Özbekistan'da yaşayan ailesinin cenazeyi almak için Ankara'ya geleceği ve kızlarını kendi ülkelerinde toprağa vereceği öğrenildi.