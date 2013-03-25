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Yaşam

Dile takılan şarkıdan nasıl kurtulursunuz?

Beyni şarkının akılda kalmasından hemen sonra çok zor işler için kullanmamak gerekiyor

25 Mart 2013 14:03

ABD’de yapılan bir araştırma ile akla takılan şarkılardan kurtulmanın belli başlı metodları belirlendi.

Bulunan çözümlere göre, beyni şarkının akılda kalmasından hemen sonra çok zor işler için kullanmamak gerekiyor. Araştırmaya katılan doktor Ira Hyman Hyman ‘testler sırasında kullandıkları sudoku bulmacalarının etkili olduğunu’ belirtti.

Western Washington Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada, akla takılan şarkılardan nasıl kurtulunabileceği araştırıldı. Araştırmacılar bir kez duyulduktan sonra kişilerin akıllarında sürekli tekrar edip, rahatsızlık veren şarkılardan kurtulmak için belli başı metodlar belirledi.

Milliyet gazetesindeki habere göre, bir romana başlamanın da şarkıları uzaklaştırdığı gözlemlenirken kişilerin koyacakları engelleri kendilerinin belirlemelerinin önemi vurgulandı.

Araştırma sırasında kullanılan şarkılar: Alejandro - Lady Gaga, Bad Romance - Lady Gaga, Call me Baby - Carly Rae Jepsen, Single Ladies - Beyonce, She Loves You - The Beatles, SOS - Rihanna

 

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