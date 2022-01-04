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Kültür-Sanat

'Dilberay' filminden yeni fragman

"Dilberay" filmi, 4 Şubat 2022'de gösterime girecek

04 Ocak 2022 19:30

Halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın hayatını anlatan "Dilberay" filminden yeni fragman yayınlandı. Başrolünde Büşra Pekin'in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler yer alıyor.

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, "Müslüm" filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, görüntü yönetmeni olarak Jean Paul Seresine, kurgu yönetmeni olarak Mustafa Presheva'nın imzası bulunuyor.

"Dilberay" filmi, 4 Şubat 2022'de gösterime girecek.

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