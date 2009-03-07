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Dilber Hala'dan kampanya

'Avrupa Yakası'nın Dilber Hala'sı D-Smart'ın yeni reklam kampanyasının yüzü oldu.

07 Mart 2009 02:00

“Avrupa Yakası” dizisinde komik görüntüsü ve ilginç kelimeleriyle büyük ilgi gören, adına fan siteleri bile kurulan Binnur Kaya’nın canlandırdığı Adanalı Dilber Hala karakteri, D - Smart’ın yeni reklam kampanyasının yüzü oldu.

Dilber Hala'dan kampanya

Dilber Hala’lı ilk 3 reklam filmi, bu hafta başlayan D-Smart ve smile ADSL’in ortak kampanyası ‘D-Smart İnternet Kampanyası’ için çekildi. D - Smart’la bir yıllık anlaşma imzalayan Kaya, reklam filminde Dilber Hala olarak, dizideki evinde kendine özgü diliyle kampanyanın kendisi ve torunu için ne kadar iyi fırsat olduğunu anlattı. Statü Reklam Ajansı’nın hazırladığı kampanyanın reklam filminin prodüksiyonunu Plato Film - Sinan Çetin, yönetmenliğini ise Avrupa Yakası’nın da yönetmeni olan Jale Tabek Özberk gerçekleştirdi. Filmde Dilber Hala’nın torununu Sinan Çetin’in küçük oğlu Orfeo canlandırdı. Kampanya için hazırlanan reklam filmleri, dün www.dsmartgampanya.com sitesinde yayınlanmaya başlandı.

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