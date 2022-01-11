Dilara Yıldız: Tuzla'da ayrıldığı erkek tarafından öldürülen avukatın cinayeti hakkında neler biliniyor?

Tuzla'da bir restoranda ayrıldığı erkek Oktay Dönmez tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın kız kardeşi, Yıldız'ın zanlı ile ilgili polise defalarca şikayette bulunduğunu ama korunamadığını söyledi.

DHA'nın haberine göre Avukat Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız, ablasının Oktay Dönmez ile Tuzla'da buluşarak ondan kurtulmayı planladığını söyledi ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söylediği Dönmez'in bir süredir Dilara'yı mal varlığına el koymak için tehdit ettiğini anlattı.

Merve Yıldız, "Ablam defalarca şikayetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi, benim ablamı da koruyamadık" dedi.

DHA Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız

DHA'nın haberine göre Oktay Dönmez, Dilara'yı öldürmeden önce mesajlarla ve sosyal medya üzerinden de tehdit ediyordu. Dönmez'in mesajlarında Yıldız'a "Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Blöf degil icraatinde alasıdır. Bana dua edeceksin. Son kez anneni aratacağım. Sadece düştüğünde kucağıma. Sonrada zaten mermerin yazılacak vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan. Çok zamanın yok bu hayatta. Ye iç gül eğlen." dediği belirtiliyor.

Kendisine atılan mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" diyerek yanıt verdi.

Avukat olan Dilara Yıldız'ın cinayetiyle ilgili başta hak örgütleri ve barolar olmak üzere farklı grup ve kişiler tarafından sosyal medyada tepkiler paylaşılıyor

https://twitter.com/KadinCinayeti/status/1480872330519789572?s=20

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürüldü! Meslektaşımıza yönelik bu vahşi saldırıyı kınıyoruz. Kadın Hakları Merkezi olarak olayın sonuna kadar takipçisi olacağız! Kadına şiddetle mücadelemiz asla bitmeyecek!'' dedi.

https://twitter.com/AvFilizSarac/status/1480804818641952773?s=20

https://twitter.com/nazan_oncel/status/1480869911664680967?s=20

https://twitter.com/HuseyinGecilmez/status/1480842116473491457?s=20

https://twitter.com/AnkaraBarosuKHM/status/1480812113266360323?s=20

https://twitter.com/DayanismaMor/status/1480871824217026568?s=20

'Kurtulmak için getiriyor, belki biri görür diye'

İddiaya göre, 29 aşındaki Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı Oktay Dönmez, Dilara'yı ölümle tehdit ediyordu. Dilara ile Dönmez, Tuzla'da bir restoranda buluştu.

Sonra Dilara'nın üç arkadaşı da restorana girdi ve polise haber verdi. Bir polis memurunun restorana girmesinin ardından Oktay Dönmez, silahını Dilara'ya doğrulttu ve onu öldürdü. Polisin etkisiz hale getirdiği Yavuz gözaltına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi.

DHA Dilara'nın katili Oktay Dönmez gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi

Konuyla ilgili DHA'ya konuşan Merve Yıldız, "Günler öncesinden ultra güvenlikli olarak kiralanan sitenin içine giriyor, kapısını kırıyor. Dairesinde kalıyor, tehdit ediyor ve bu kişinin uzaklaştırma kararı var. Bu kişi sonra ablamın memleketten dönmesini bekliyor günlerce. Ablam memleketten dönüyor, kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıp buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor. Ablam Tuzla'yı biliyor. Kendisi uzman çavuş. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp tüm malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. Ablam imza atmıyor senete. Kurtulmak için getiriyor, belki biri görür diye" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=lTfzovbxX30&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

2022'nin yedinci kadın cinayeti

Türkiye'de kadına yönelik şiddetten ölen kadınların anısını yaşatmak için internet üzerinden kurulmuş bir anıt ve her gün güncellenen Anıt Sayaç'a göre 2022'de Dilara Yıldız'dan önce altı kadın cinayeti daha gerçekleşti.

Mersin'de yaşayan Raziye Oskay, 10 Ocak'ta ayrıldığı erkek Barış Can Uçuk tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Sol Haber'e göre cinayetin ardından Raziye'nin yakınlarıyla görüşen Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, Barış Can Uçuk'un Raziye'yi yaklaşık beş yıldır taciz ve tehdit ediyordu.

BBC

Kasten öldürmeye teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılandığı belirtilen Barış Can Uçuk'un hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu da belirtiliyor.

Ocak ayında yaşanan diğer kadın cinayetlerinde 8 Ocak'ta Ankara'nın Keçiören ilçesinde Funda Koyuncu, evli olduğu Recep Koyuncu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Aynı gün Antalya'dan gelen cinayet haberinde ise sevgili oldukları söylenen iki kişiyi ayırmaya çalışan 17 yaşındaki Edanur Demir, erkeğin silahından çıkan kurşunla öldürüldü.

7 Ocak'ta kayıtlara geçen bir vakada ise Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 69 yaşındaki Safiye G, 50 yıldır evli olduğu belirtilen erkek tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te bir kadın ise evli olduğu erkek tarafından odaya kilitlendikten sonra 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Çiftin üç çocuğu vardı.

Yılın ilk ölüm haberi ise Antalya'dan geldi. Manavgat ilçesinde bir apart otelde kaldığı belirtilen Ukraynalı Valeria Nesterska odasında ölü bulundu.