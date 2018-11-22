Dilan Tatlıses'in açtığı 'soybağının reddi' davası kabul edildi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses'in, üvey babası Cem Çıtak'a açtığı 'soybağının reddi' davası kabul edildi. Mahkeme, Dilan Tatlıses’in İbrahim Tatlıses’in kızı olduğunu kabul ederse genç kız babasının nüfusuna kaydedilecek.

Dilan Tatlıses'in, Bakırköy Aile Mahkemesi'nde açtığı "soybağının reddi" davası kabul edilirken, Dilan, 2007'de kaybettiği üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan çıkmış oldu.

Bakırköy 9. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Dilan Tatlıses'in kardeşi Berkay Çıtak ile akrabası Feriha Ergin katıldı. Duruşmada söz verilen tanık Berkay Çıtak, "Dilan'ın babası Cem Çıtak değildir" dedi. Cem Çıtak ve Işıl Çıtak’ın evlendiklerinde Dilan’ın doğmuş olduğunu belirten tanık Feriha Ergin de Dilan'ın babasının Cem Çıtak olmadığını ifade etti.

Dilan Tatlıses'in avukatı Doğan Kılıç davalarının kabulüne karar verilmesini istedi. Hâkim, Dilan Tatlıses'in Cem Çıtak'a açtığı "soybağının reddi" davasını kabul ederek karara bağladı.

Ne olmuştu?

Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e babalık davası açmıştı. İbrahim Tatlıses avukatı aracılığıyla davayı kabul etmişti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Dilan Çıtak'a yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soybağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya almıştı.

Dilan Çıtak, öte yandan Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne "Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açmış, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep etmişti. Mahkeme, 'Çıtak' olan soyadını 'Tatlıses' olarak değiştirirken iki soyadını birlikte kullanmasının hukuken mümkün olmadığı için bu talebi reddetmişti.