Dilan Alp, 'yer yok' denilerek hastaneden taburcu edildi!

1 Mayıs'ta Taksim'de polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralanan Dilan Alp'in tedavi gördüğü Bahçelievler Medicalpark Hastanesi, "Boş yerimiz yok, kızınızı ister eve götürün isterseniz başka bir hastaneye götürün" diyerek taburcu etti.

1 Mayıs kutlamalarına katılmak için gittiği Taksim'de polisin attığı gaz bombası kartuşuyla başından ağır yaralanan ve kafatasında kırık oluşan 17 yaşındaki Dilan Alp'in yattığı hastaneden 'yer yok' gerekçesiyle başka bir hastaneye gönderildiği ortaya çıktı.

Dilan Alp’in tedavi görmekte olduğu Bahçelievler Medicalpark Hastenesi’nin baba Ali Ekber Alp’i dün akşam saatlerinde çağırarak, “Kızını taburcu edeceğiz, boş yerimiz yok, kızını ister eve götür istersen başka bir hastaneye dediği” öğrenildi.

Sol gazetesine konuşan Dilan Alp'in babası Ali Ekber Alp, basına yansıyan haberlerin tersine kızının hastaneden alalacele gönderildiğini ve kendisine ‘boş yerimiz yok’ denildiğini belirtti. Kızının tam iyileşmeden yoğun bakımdan hemen çıkarılarak direk taburcu edildiğini söyleyen baba Alp, “Nasıl olur kızım daha tam olarak iyileşmedi, kızımın birkaç gün daha kalmasını istiyorum” dediğini ancak hastane yönetiminin ısrarla “Boş yerimiz yok, ister eve istersen başka bir hastaneye götür” yanıtı verdiğini söyledi.

Hastane yönetiminin, kamuoyunun büyük ilgisini çekmesine rağmen Dilan Alp'in sağlık durumu hakkında bir bilgi vermeden genç kızı taburcu etmesi de dikkatleri çekti.

Baba Ali Ekber Alp'in kızının apar topar taburcu edilmesinin ardından bir süre hastane aradığı ve daha sonra sonra Dilan’ı Bağcılar’da bulunan Özel Işık Tıp Merkezi'ne yatırdığı öğrenildi. Dilan’ın tedavisine burada devam edilecek.