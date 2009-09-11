Dila ellerimden kaydı gitti!

İstanbul'u vuran sel afetinin 5 yaşındaki kurbanı Dila'nın annesi olay anında kaklp krizi geçirmiş.



Muammer Manav, anne ve babasının Silivri, Selimpaşa’daki Sporkent’te bulunan yazlığına yakın olması için, Denizkent’te yazlık kiralamıştı. Baba Manav sabah işe gidiyor, anne Aslı Manav da iki kızlarıyla tatil yapıyordu. 8 Eylül’de sabah yağmur başlayınca, kayınpederi Aslı Manav’ı aradı. “Kızım yağmur şiddetleniyor, sizi alayım. Beraber kahvaltı yaparız” dedi. Ancak Azra ve Dila uyuduğu için, anne Manav, “Çocuklar uyandıktan sonra ben arabayla gelirim” yanıtını verdi. Saat 10.00’da Aslı Manav, kızları Azra ve Dila’yı alarak arabaya bindi. Muammer Manav da işine gitmek üzere yola koyuldu.



Çocuklar yanımda gel kurtar bizi



Yürüyerek 5 dakikada ulaşılabilecek siteye, yağmur yağdığı için otomobiliyle gitmeye çalışan Aslı Manav, yoldaki tadilat nedeniyle ara sokaklara saptı.

Ancak bu sırada yağmur daha da şiddetlendi. Karşı taraftan sel suları gelmeye başlayınca, Aslı Manav eşini arayarak, “Sele kapıldık, denize sürükleniyoruz. Çocuklar yanımda. Kurtar bizi” diyebildi. Bu anda, sürüklenen iki otomobil Aslı Manav’ın otomobilinin üzerine doğru geliyordu.

Anne Aslı Manav, o dehşet anlarını yakınlarına şöyle anlatı: “Otomobillerin üzerimize geldiğini görünce panik yaptık. Eşim telefonda ‘Arabanın sunroofunu (açılır tavan) açın’ deyince, otomobilin üzerine çıkmaya çalıştık. Azra bana sarıldı. Dila’yı kucağıma almaya çalıştım. Ancak ellerimden kaydı gitti. Sahile doğru sürüklendik. Sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyorum.”



Anne ile küçük kızı balıkçılar kurtardı



Aslı Manav ve kızı Azra’yı, sürüklendikleri azgın suların arasından balıkçılar kurtardı. International Hospital’da ilk müdahaleleri yapılan anne kız ailenin isteği üzerine Amerikan Hastanesi’ne sevkedildi. Göğsündeki ağrı nedeniyle anjiyo yapılan Aslı Manav’ın olay sırasında kalp krizi geçirdiği de tespit edildi. Olayın şokunu atlatamayan ve yoğun bakıma alınan Aslı Manav’ın yanına birinci derece yakınları kabul ediliyor. Sel sularına kapılan minik Dila’yı arama çalışmaları ise sürüyor. Dila’nın babası Muammer Manav da umudunu asla yitirmeyeceğini belirterek, Silivri’de yapılan çalışmalara katılıyor.



Abla Azra Dila’yı sayıklıyor



Azra’nın tedavisini sürdüren Prof. Dr. Hilal Mocan, ilk gördüğünde Azra’nın konuşmak istemediğini, tam anlamıyla şokta olduğunu belirterek, “‘Kardeşimi yakalayabilirdim’ diye sayıklıyordu” dedi. Azra’nın ciddi şekilde sel suyu yuttuğunu anlatan Prof. Dr. Mocan, şunları söyledi: “Çamurlu su Azra’nın akciğerine kaçmış. Özellikle sağ akciğerine kaçan su nedeniyle zatürre görüntüsü vardı. Kulaklarının içi tamamen kum içindeydi. Sağ kalçasında ağrı vardı. Midesi yutulan çamura bağlı olarak çok kötü durumdaydı. Çocuk psikolojik olarak donuk durumdaydı. Midenin filmi çekildi. Yavaş yavaş midedeki sel suyunun açılmaya başladığını görüyoruz. Şu anda normal servise geçti. Tedavisi sürüyor. Akciğere kaçan suyun oluşturduğu enfeksiyon tedavi altında. Kulaklarındaki kumların temizliği sürüyor. Çocuk psikologlarıyla sürekli görüşülüyor. Reaksiyonları daha iyiye gidiyor.”

