Dil yeteneği doğumdan üç ay önce gelişmeye başlıyor!

Yapılan bir araştırma bebeklerin doğumdan üç ay önceden itibaren konuşmaları ayırt edebildiklerini ortaya koydu. Erken doğan 12 bebek üzerinde yapılan beyin taramalarıyla elde edilen verilere göre bebekler, gebelikten 28 hafta sonrasından itibaren, "ga" ve "ba" gibi heceleri ve kadın erkek seslerini birbirinden ayırt etmeyi öğrenmeye başlıyor.



Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bebeklerin rahim dışındaki deneyimleri, elde ettikleri sonuçları değiştirmeyecek.



Araştırma, bebeklerin dil yeteneklerini, anne karnındayken, ebeveynlerinin konuşmaları üzerinden elde ettikleri iddialarına destek verirken, çevresel faktörlerin şüphesiz önemli olduğu ancak bulguların, dil yeteneğinin doğuştan olduğuna işaret ettiği belirtildi.



Bebeklerin anne karnında ses duyabildikleri ve beynin duyma yeteneklerinin gebelikten sonra 23 haftadan itibaren gelişmeye başladığı zaten bilinmekteydi. Ancak, insanların, dil yeteneklerine doğum sırasında sahip olup olmadıkları, ya da bu yeteneklerin doğumdan sonra geliştirilip geliştirilmediği tartışma konusuydu.



Araştırmayı yapan Dr. Fabrice Wallois ve ekibi, sonuçların, insan beyninin, ses duyum ve yeteneklerinin gelişmeye başladığı andan itibaren konuşmalarda önemli ayrımları yapabildiğini ortaya koyduğunu söylüyor.

(BBCTürkçe)