Dil araştırması: Gençlerin yüzde 64'ü Kürtçeyi evde konuşuyor

Diyarbakır merkezli Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin 'Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İllerinde Anadil Kulllanımı' araştırmasının sonuçlarına göre gençlerin yüzde 64'ü Kürtçeyi evde konuşuyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Batman, Adıyaman, Tunceli, Kars ve Iğdır'ın aralarında olduğu 16 ilde ve bu illere bağlı 49 ilçede yapılan anadil kullanım araştırmasının sonuçlarını açıklandı. 5 bin 600 kişiyle evde yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmaya katılanların yüzde 78,7’si etnik kimliğini 'Kürt' olarak tanımlarken, yüzde 13,9’u 'Türk', yüzde 4,6’sı 'Arap', yüzde 0,7’si ise farklı kimliklerden olduklarını dile getirdi.

Araştırma sonuçlarına göre 18-24 yaş grubunun yüzde 64,5 Kürtçe'yi hane içinde kullanmayı tercih ettiğini belirtti. Yüzde 28,1'in tercihi ise Türkçe. 65 yaş üstü grubunun hane içinde Kürtçe konuşma oranı yüzde 68. Yani evde Kürtçe kullanma oranı 65 yaş altında daha düşük.

Sokakta genellikle hangi dili konuştukları sorusu yöneltilen araştırma grubunun yüzde 57,4’ü Kürtçe, yüzde 38,2’si Türkçe, yüzde 2,4’ü Arapça, yüzde 2’si ise Zazaca yanıtlarını verdiler. Buna göre sokakta Kürtçe konuştuklarını söyleyenlerin oranının yüzde 59,4 olduğu kaydedildi.

Hanede konuşulan dillerin cinsiyet karşılaştırmasına bakıldığında erkeklerin yüzde 70,6’sı, kadınların yüzde 69,2’si genellikle Kürtçe konuştuklarını belirtti.