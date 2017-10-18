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Diktiği ağaçlara kıyamadı, restoranın içinden geçirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Erol Erzi, restoranın bahçesine ek bina yapmak istedi

18 Ekim 2017 19:07

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'nde yaşayan 67 yaşındaki Erol Erzi, restoranın bahçesine ek bina yapmak istedi. Ancak 30 yıl önce diktiği 5 çam ağacı inşaata engel olunca, çareyi 5 çam ağacını kesmeden, yaptığı ek binanın içinden geçirmekte buldu. Restorana gelen müşteriler, Erzi\'yi takdir edip, restoranın içinden geçen ağaçların resmini çekiyor.
Acıpayam\'da restoran işleten Erol Erzi, müşteri yoğunluğundan dolayı bahçeye ek bina yapmaya karar verdi. Ancak bahçeye 30 yıl önce diktiği çam ağaçları, inşaata engel oldu. Ağaçlara kıyamayan Erzi, tek katlı restoran ek binasının inşaatını ağaçlara hiç zarar vermeden tamamladı. 3 çam ağacını hediyelik eşya mağazasının içinden, 2\'sini ise restoranın içinden geçiren Erzi, 5 çam ağacını da kesmeden korumuş oldu. Restorana gelen müşteriler durumu takdir edip, fotoğraflarını çekti.
Ağaç sevgisinin ormancılık yapan babasından geldiğini söyleyen restoran işletmecisi Erol Erzi, ağaç kesmenin katliam olduğunu söyledi. Erzi, ağaçları kendi elleriyle diktiğini belirterek, \"Restoranıma yoğun müşteri geldiği için bahçeye ek bina yapmak istedim, ancak 30 yıl önce diktiğim ağaçlar engel oluyordu. Ek bina inşaatı sırasında ustalara ağaçları kesmemelerini içinden geçirmelerini istedim. Diktiğim ağaçları kesmeye kıyamadım. Ağaç kesmenin katliamdan farkı yoktur. Burası zaten ağaçlarıyla güzel olan bir restoran, ben de böyle bir çare buldum. Gelen müşterilerde ağaçların restoranın içinden geçtiğini görünce şaşırıyor ve çok beğeniyorlar. Beni takdir edip, fotoğraflarını çekiyorlar\" dedi.

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