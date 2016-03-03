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“Diktatör Tayyip” sloganına beraat

İzmir'de 3 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanıyordu

03 Mart 2016 18:47

İzmir’de 'Kahrolsun AKP Diktatörlüğü' ve 'Diktatör Tayyip Yıkılacaksın' sloganları sebebiyle, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla yargılanan Osman Seçkin Can, Meltem Ayvalı ve Erdem Şahin davadan beraat etti.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Vatan Partisi üyeleri, Alsancak'ta 12 Mart 2015 tarihinde yaptıkları basın açıklaması sırasında, 'Kahrolsun AKP Diktatörlüğü' ve 'Diktatör Tayyip Yıkılacaksın' şeklinde slogan attı. Aynı zamanda üniversitesi olan Osman Seçkin Can, Meltem Ayvalı ve Erdem Şahin hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması' ile dava açıldı. İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar katılmadı.

Sanıkları temsilen duruşmaya katılan avukatları Deniz Yiğitceoğlu, müvekkillerinin yaptıklarının bir protesto olduğunu, söyledikleri sözlerin eleştiri amacıyla söylendiği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek beraat talep etti. Yargılama sonunda hakim, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılanan 3 kişi hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

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