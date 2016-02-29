“Hırsız, katil Erdoğan” sloganına beraat

Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesinde, “Hırsız, katil Erdoğan” sloganı atmak suçlamasıyla “Cumhurbaşkanına hakaretten” ile yargılanan 8 kişi beraat etti.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, karar duruşmasında konuşan avukatları Özgür Urfa, şu savunmayı yaptı:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu konu hakkında birçok kararı bulunuyor. Cumhurbaşkanı siyasi erktir, ayrı bir korunmaya ihtiyacı yok. Dava konusu eleştiriler, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Mahkemenin olası mahkumiyet kararı da AİHM’de ihlal kararı sebebidir.”

Mahkeme de kararda şu ifadeleri kullandı:

“Her ne kadar sanıklar hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli, şüphe ve tereddütten uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.”



“Hukuki uygunluk içinde ifade özgürlüğü”



Yalova Birleşik Haziran Hareketi'nden yaklaşık 100 kişi, 13 Mayıs 2015’te Soma’daki iş cinayetini protesto etmek üzere bir yürüyüş düzenledi.

Savcının iddiasına göre, Cumhuriyet meydanına yürüyen gruptan U.G “Katil, hırsız Erdoğan” sloganını attı, katılımcılar da onu tekrarladı. İddianamede delil olarak, olay yerindeki polislerin ifadesi gösterildi.

İddianamede sanıkların, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi uyarınca, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanması için Adalet Bakanlığından izin alındığı belirtildi ve bu suçlamadan cezalandırılmaları istendi.

Bugünkü duruşmada sanık avukatı Bedia Boran Bulut da savunmasında şunları söyledi:

“Sanıklar hukuki uygunluk içinde ifade özgürlüklerini kullanmışlardır. Ayrıca TCK 299. maddedeki Cumhurbaşkanına hakaret maddesinin uygulanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü bu madde Cumhurbaşkanlığı makamını korumaya yönelik bir maddedir, suçun mağduru makamdır, kişi değildir. Bu nedenle suçun unsurlarının olmadığını düşünüyoruz.”

Dava bugünkü ikinci duruşmada karar bağlandı, tüm sanıkların beraatına karar verildi.