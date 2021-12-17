Diktatör Pinochet'nin eşi Lucia Hiriart 99 yaşında öldü, Şili'de sevinç gösterileri yaşandı

Şili'yi 17 yıl boyunca diktatörlükle yöneten, binlerce insanın ölümünden sorumlu Augusto Pinochet'in eşi Lucia Hiriart 99 yaşında yaşamını yitirdi. Hiriart'ın ölümü sonrasında Şili sokaklarında kutlamalar gerçekleştirildi.

99 yaşında hayatını kaybeden Hiriart'ın solunum sistemi rahatsızlıklarından tedavi gördüğü biliniyordu.

Pek çok yolsuzluğun ortağıydı

Hiriart'ın eşinin iktidara geldiği 1973'ten 2016'ya kadar başkanlığını yaptığı vakfın, cunta döneminde hibe yoluyla kamuya ait çok sayıda araziyi devraldığı ve cunta yönetiminin sona ermesinin ardından da satış ve kira gelirleriyle büyük miktarda varlığa hükmettiği biliniyordu.

Eşi Pinochet'in Washington'daki Riggs Bank'daki serveti dolayısıyla 2 kez soruşturma geçiren Hiriart, kendisi ve ailesinin adının karıştığı yolsuzluk davasında da yargılanmıştı.

Şili Yüksek Mahkemesi, Hiriart ve ailesi hakkındaki davaları düşürürken, aileye ait 20 gayrimenkul ve 1,6 milyon dolara da el koymuştu.

Öte yandan Lucia Hiriart'ın ölümünün ardından Şili'de binlerce kişi sevinç gösterilerinde bulundu.

Bir protestocu elinde "Hoşçakal yaşlı bayan" yazan pankartı taşıdı

200 bin kişi sürgün hayatı yaşamıştı

Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.