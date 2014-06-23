'Diktatör bozuntusu Erdoğan, oğlu Bilal'le rüşvet alan konumdadır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili komisyon kurulmasına ilişkin, "50 gündür fezlekeler CHP’li üyelerin eline geçmesin diye engelleniyor. Cemil Çiçek’e soruyorum o fezlekeleri nereye kadar saklayacaksın? Bunun hesabını nasıl vereceksin?" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bu diktatör bozuntusu Erdoğan çocuğuyla beraber rüşvet alan ve rüşvet veren konumdadır" ifadesini kullandı.

Parti Meclisi toplantısı öncesinde basına açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Dört bakanla ilgili yolsuzluk iddialarıyla ilgili komisyonunun kurulmasından bu yana 50 gün geçti. 50 gündür fezlekeler CHP’li üyelerin eline geçmesin diye engelleniyor. Cemil Çiçek’e soruyorum o fezlekeleri nereye kadar saklayacaksın? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Sen TBMM’nin mi AKP Grubu’nun mu başkanısın?”



“Sayın Bülent Arınç daha önce şunu söylemişti: ‘Zannediyorum ki bu hafta içerisinde Ak Parti grubu da soruşturma komisyonuna vereceği üyeleri bu hafta bildirmiş olacaktır. Verilmezse kasıtlı bir gecikmeden bahsedilmiş olabilir. Bunu sorumlusu da AK Parti grubudur.’ Sayın Arınç’a soruyorum: Bildirilmedi; kim kasıtlı? Bu çifte standardı herkesin bilmesini istedim.”



“17 Aralık’tan sonra iki havuz çıktı ortaya. Biri medya havuzu, diğeri rüşvet havuzu… Rüşvet havuzu Türgev. Başbakan’ın çocuklarının içinde oldukları Türgev Vakfı. Devletten ihale alanların rüşvetlerini yatırdıkları yer.

Daha önce bu vakfa Royal Protokol adlı bir şirketten 99 milyon 999 bin 990 dolar geliyor. Bu konuyu açıklamama rağmen şu ana kadar bir Allah’ın kulu çıkıp, ‘Para şunun için geldi’ demedi. Her konuya itiraz eden Recep Tayyip Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor. Türgev’e Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan vakıf statüsü verdiler. Tam bir yüz karası.”



“Acaba Bilal Erdoğan burada olmasaydı millet alacağı iş öncesi rüşvetini buraya yatırır mıydı? Bu diktatör bozuntusu Erdoğan çocuğuyla beraber rüşvet alan ve rüşvet veren konumdadır.”