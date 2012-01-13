-Dikmen Vadisi'nde yıkım gerginliği ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Dikmen Vadisi'nde gerçekleştirilmek istenen gecekondu yıkımı sırasında, gecekonduda oturanlarla polis ve belediye ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Dikmen Vadisi'ndeki gecekonduların yıkımına karşı çıkan bölge sakinleri, belediye ekiplerinin vadiye girişini engellemek için bariyerler kurdu. Taş ve sopalarla bekleyen gecekondu sakinleri, ekipler gidinceye kadar mücadele edeceklerini belirttiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise belediye yönetiminin yıkımların gerçekleştirilmesi talimatı üzerine yıkım araçlarını vadiye soktular. Bu sırada, bölgede bulunan çevik kuvvet ekipleri, vatandaşlara yıkıma karşı direnmemeleri, aksi halde müdahalede bulunacakları yönünde anons yaptı. Vatandaşlar ise taş ve sopalarla müdahaleye karşı duracaklarını ifade ettiler. Polisin müdahaleye hazırlandığı sırada, gecekondu sakinlerine destek vermek üzere Dikmen Vadisi'nde bulunan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile telefonla görüşüldüğünü ve Şahin'in yıkımın durdurulması talimatı verdiğini söyledi. Bunun üzerine, polis ve belediye ekipleri bölgeden uzaklaştı. Öte yandan, Gök, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kış ve soğuğa rağmen bölgede ikamet eden vatandaşların barındığı evlerin yıkılmak istenmesini eleştirdi. Bu arada, Gök, olaylar sırasında vatandaşla konuşurken, çevik kuvvete ait basınçlı su sıkma aracından Gök'ün ve vatandaşların üzerine su sıkıldı. Bunun üzerine vatandaşlar polise yumurta ve taş attılar. Olay, emniyet yetkililerinin, araçtan yanlışlıkla su sıkıldığını ve görevli polis memuru hakkında gereken işlemin yapılacağını söylemeleri üzerine sona erdi.