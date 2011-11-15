Dikmen Vadisi Halkı evsiz kalacak!

T24

Bir haftalık süre tanındı



Belediyeden yapılan açıklamada, Dikmen Vadisi'nin, Dikmen Polisevi'nden başlayarak, Oran'daki milletvekili lojmanlarına kadar uzanan yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğinde yaklaşık 250 hektarlık alanı kapsadığı ifade edilerek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu vadideki gecekonduların yıkılarak, yerine çağdaş konutların yapılması amacıyla kentsel dönüşüm projesi uyguladığı anlatıldı.Açıklamada, 5 etap halinde planlanan kentsel dönüşüm projesinin ilk 3 etabı tamamlandığı, 4. ve 5. etap için düzenleme çalışmalarının sürdüğü, bu iki etapla ilgili ''bazı kişi ve grupların, vatandaşları kışkırtarak, belediye ile sözleşme yapmalarını engellemeye çalıştığı'' savunuldu.Dikmen Vadisi'nde kimlere konut verilebileceğinin yasadaki koşullarla belirlendiği belirtilen açıklamada, belediyenin, 1984'ten sonra Dikmen'de gecekondu yapan ve tapu tahsis belgesi olmadığı için yasa gereği hak sahibi olamayan vatandaşlara iki teklifte bulunduğu hatırlatıldı.Açıklamada, belediyenin sunduğu teklifler ve sürece ilişkin özetle şu bilgiler yer aldı:''Dikmen 4.ve 5. etaplarını bir an önce bitirmek için 6 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız, mahkeme kararlarıyla bugüne kadar ertelenmiştir.Dikmen Vadisi'nde vatandaşlarımızın büyük bölümü Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmıştır. Ancak mahkeme kararları ve ideolojik eylem yapan gruplar nedeniyle bir türlü başlatamadığımız Vadi Projesi nedeniyle devamlı mağdur olmuşlardır.Bu mağduriyete bir son verme zamanı gelmiştir. Birkaç hafta içinde Dikmen Vadisi'nde yıkımlar kesinlikle başlayacaktır.Şu ana kadar 1984 yılından sonra gecekondu yaptıkları için hak sahibi olamayan vatandaşlarımızdan bir kısmı belediyemizle anlaşma yoluna gitmemişlerdir. Kanuni nedenlerle bu vatandaşlara Dikmen Vadisi'nden ev vermek mümkün değildir.Hak sahibi olmayan kişilere 10 yılda ödemeleri kaydıyla 16 bin lira karşılığı Doğukent'ten 200 metrekare arsa veriyoruz. (Metrekaresi 80 liraya geliyor) Bunlardan ortalama 3 bin lira enkaz ve ağaç bedeli düşüyoruz. Kalan ödenmesi gereken para 13 bin lira. Yani aylık 108 lira taksit ödenerek, Doğukent'ten arsa teklif ediyoruz. Bunların yanı sıra 1 yıl süreyle, 5 aylığı peşin olmak üzere ayda 250 lira da kira yardımında bulunuyoruz.Hak sahibi olmayanlar eğer Doğukent'ten arsayı kabul etmezlerse, arzu edenlere kira öder gibi 15 yıl taksitle Ankara'nın değişik yerlerinde TOKİ'nin yaptığı evlerden teklif ediyoruz.Son olarak vatandaşlarımıza bir haftalık süre veriyoruz. Anlaşmayanların evleri kesinlikle kendilerine herhangi bir bedel ödemeden yıkılacaktır.''