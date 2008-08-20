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Yaşam

Dikkat, yarın karanlıkta kalmayın

İstanbul'un Anadolu yakasında yapılacak trafo değişimleri nedeniyle bazı semtlerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak

20 Ağustos 2008 03:00

İstanbul'un Anadolu yakasında yapılacak trafo değişimleri nedeniyle bazı semtlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Pendik İşletme Müdürlüğü hizmet alanında trafo değişimi sebebiyle yarın 08.00-11.00 saatleri arasında, “Ankara Caddesi, Mc Donalds, Florya Sokak, Pizza Hut, Papatya Sokak, Asya Finansbank, Özkan Hastanesi, 23 Nisan Caddesi, Ortanca Sokak, Kızılay, Pendik Palas, Hatboyu Sokak, Omay Siteleri, Karaağaç Helva Fabrikası ve civarına” elektrik verilemeyecek.
25 Ağustos pazartesi günü 12.00-13.00 saatleri arasında ise “Şile'ye bağlı Meşruyet, Kızılcaköy, Yeşilvadi, Avcıkoru, Üvezli, Kömürlük, Esenceli, Kervansaray, Bıçkıdere, Oruçoğlu köylerinde” elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün, İSKİ Melen Çayı Boru hattında yapılacak çalışma nedeniyle 12.00-13.30 saatleri arasında da yine Şile'ye bağlı “Kadıköy, Çelebiköy, Dikbucaklı, Büyükbucaklı, Küçükaşağı, Büyükaşağı, Pınarlı köylerinde” elektrik kesntisi yapılacak.

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