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Yaşam

Dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapalı

Saadet Partisince, İstanbul'da, İsrail'i protesto için yapılacak miting dolayısıyla, yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

03 Ocak 2009 02:00

Saadet Partisince, İstanbul'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenlenecek miting dolayısıyla, yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağlayan Meydanı'nda yarın gerçekleştirilecek açık hava toplantısı dolayısıyla, saat 10.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Buna göre kapanacak yollar şöyle:

“Darülaceze, Piyalepaşa, Çağlayan Vatan, Kağıthane, Dr.Cemil Bengü, İzzet Paşa, Abide-i Hürriyet, 28 Nisan, Halide Edip Adıvar ve Fevzi Çakmak caddeleri ile Feriköy Kasap, Akar, Eğitim, Ayazma, Gürun, Fırın Arkası, 1. Fırın Aralığı, Çınar, Çağlayan Top Sahası Yanı, Egemen, Yurt, Kanarya, Zafer, Yavuz, Avcılar, Yeniyol ve İdil sokakları.

Kasımpaşa'dan Piyalepaşa Bulvarına katılım, Çağlayan Piyalepaşa Bulvarına katılım, Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı'ndan Çağlayan istikametine katılım, D-100'den Çağlayan katılımı, D-100'den Kasımpaşa katılımı, Vatan Caddesi Çağlayan çıkışı, Mecidiyeköy'den
Çağlayan'a gidiş Kuştepe Işıklar mevkisi, Şişli'den Çağlayan'a gidiş Hürriyet Tepe Işıklar, Kağıthane Caddesi'nden Çağlayan'a çıkış,
Okmeydanı Kavşağı'ndan Darülaceze Caddesine çıkış, TEM Otoyolu'ndan Darülaceze Caddesi'ne geliş, Piyalepaşa Darülaceze gelişi, Perpa Darülaceze gelişi, Gürsel Mahallesi gelişi, Halide Edip Caddesi Şişli gelişi, Şişli'den Çağlayan'a geliş.” 

Alternatif güzergâhlar 

Kapanacak yollar sebebiyle sürücülerin kullanacakları alternatif güzergahlar ise şöyle:

“Kasımpaşa'dan-Çağlayan yönüne gidecekler Okmeydanı ve Kağıthane yönünü, Okmeydanı'ndan Piyalepaşa yönüne gidecekler Haliç Hasköy İstikametini, D-100'den Çağlayan ve Piyalepaşa Bulvarı'na gidecekler Okmeydanı ve Mecidiyeköy-Balmumcu istikametini, Kağıthane'den-Çağlayan'a gidecekler Okmeydanı-Sütlüce-Çeliktepe-Gültepe yönünü, Vatan Caddesi'nden-Çağlayan'a gidecekler, Kağıthane-Gülbağ-Mecidiyeköy yönünü, Mecidiyeköy'den Çağlayan'a gidecekler E-5 Karayolu veya Şişli yönünü, Şişli'den-Çağlayan'a gidecekler E-5 Karayolu'ndan Mecidiyeköy-Kuştepe-Dereyolu yönünü, Okmeydanı'ndan Mecidiyeköy'e gidecekler E-5 Karayolu istikametini, TEM Otoyolu ve Okmeydanı'ndan Şişli'ye gidecekler de Haliç veya Mecidiyeköy yönünü kullanabilecek. 

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