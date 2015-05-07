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Yaşam

Dikkat, yağmurlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde başlayacak yağmurun bugün ve yarın Trakya'da etkili olacağını açıkladı

07 Mayıs 2015 23:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklığının yarın kuzeybatı bölgelerinde, cumartesi günü kuzeydoğu ve iç bölgelerde, pazar günü ise doğu bölgelerinde azalacağı ve önümüzdeki hafta yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya’da başlaması, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışın gece saatlerinde Marmara bölgesinde, yarın ise Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu bölgesinin görülmesi bekleniyor.

 

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