T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dikkat! TV’niz sizi öldürüyor

Televizyon karşısında geçirdiğiniz her saat ömrünüzden yaklaşık 22 dakika çalıyor.

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Televizyon karşısında geçirdiğiniz her saat ömrünüzden yaklaşık 22 dakika çalıyor. Eğer günde 6 saatinizi TV karşısında geçiriyorsanız ömrünüz ortalama 5 yıl kısalıyor.
 

25 yaşın üzerindeki 11 bin kişiyi kapsayan araştırma TV izlemenin insan sağlığını ne derece olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. British Journal of Sports Medicine’da yayınlanan araştırmaya göre TV izlemek obezite ya da sigara içmek kadar sağlık problemi yaratabiliyor. Hareketsizce oturmak ve yerinizden kalkmadığınız için de sağlıksız beslenmek de uzun süre TV izlemenin yarattığı diğer sorunlar...



Daily Mail'ın haberine göre, ölümle sonuçlanabilen kronik hastalıklarla kıyaslanan uzun süre TV izlemek, ‘biyolojik olarak makul’ olarak yorumlansa da ciddi kalp ve damar hastalıklarına ve erken ölümlere neden oluyor. TV karşısında geçirdiğiniz 2 saat bu alışkanlığa bağlı bir hastalıkla karşılaşma riskinizi de yüzde 20 oranında arttırıyor.



Yarım saat TV izlemek 1 sigaraya bedel


TV izlemek yerine insanları egzersiz yapmaya davet eden araştırma, içilen bir sigaranın ömrü ortalama 11 dakika kısalttığına dikkat çekerek bunun yarım saat TV izlemek ile eşit etkiye sahip olduğunu belirtiyor.


The Lancet isimli sağlık dergisinde yayınlanan ve 1996-2008 yılları arasında 400 bin yetişkini kapsayan bir başka araştırmaya göre, her gün yapılan 15 dakika egzersiz ile ömrünüzü ortalama 3 yıl uzatmanız mümkün. Bu sayede erken ölüm riskiniz de yüzde 14 oranında azalıyor. Üstelik her ekstra 15 dakika egzersiz tüm nedenlerden ölme riskinizi ise yüzde 4 oranında düşürüyor.


Kansere karşı da büyük ölçüde koruma sağlayan egzersizler günlük ortalama 100 dakikaya kadar ömrünüzün uzamasını sağlayabiliyor. Düşük tempolu günlük egzersizler tüm ölüm nedenlerini 6’da 1 oranında erteliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24