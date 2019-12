Dikkat! TV’niz sizi öldürüyor

T24 - Televizyon karşısında geçirdiğiniz her saat ömrünüzden yaklaşık 22 dakika çalıyor. Eğer günde 6 saatinizi TV karşısında geçiriyorsanız ömrünüz ortalama 5 yıl kısalıyor.



25 yaşın üzerindeki 11 bin kişiyi kapsayan araştırma TV izlemenin insan sağlığını ne derece olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. British Journal of Sports Medicine’da yayınlanan araştırmaya göre TV izlemek obezite ya da sigara içmek kadar sağlık problemi yaratabiliyor. Hareketsizce oturmak ve yerinizden kalkmadığınız için de sağlıksız beslenmek de uzun süre TV izlemenin yarattığı diğer sorunlar...

Daily Mail'ın haberine göre, ölümle sonuçlanabilen kronik hastalıklarla kıyaslanan uzun süre TV izlemek, ‘biyolojik olarak makul’ olarak yorumlansa da ciddi kalp ve damar hastalıklarına ve erken ölümlere neden oluyor. TV karşısında geçirdiğiniz 2 saat bu alışkanlığa bağlı bir hastalıkla karşılaşma riskinizi de yüzde 20 oranında arttırıyor.

Yarım saat TV izlemek 1 sigaraya bedel



TV izlemek yerine insanları egzersiz yapmaya davet eden araştırma, içilen bir sigaranın ömrü ortalama 11 dakika kısalttığına dikkat çekerek bunun yarım saat TV izlemek ile eşit etkiye sahip olduğunu belirtiyor.



The Lancet isimli sağlık dergisinde yayınlanan ve 1996-2008 yılları arasında 400 bin yetişkini kapsayan bir başka araştırmaya göre, her gün yapılan 15 dakika egzersiz ile ömrünüzü ortalama 3 yıl uzatmanız mümkün. Bu sayede erken ölüm riskiniz de yüzde 14 oranında azalıyor. Üstelik her ekstra 15 dakika egzersiz tüm nedenlerden ölme riskinizi ise yüzde 4 oranında düşürüyor.



Kansere karşı da büyük ölçüde koruma sağlayan egzersizler günlük ortalama 100 dakikaya kadar ömrünüzün uzamasını sağlayabiliyor. Düşük tempolu günlük egzersizler tüm ölüm nedenlerini 6’da 1 oranında erteliyor.