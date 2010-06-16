Dikkat, seksomanya artıyor!

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Seksomanya, hastaların uyku sırasında seks yapmasına neden olan bir uyku bozukluğuna verilen isim. Kanadalı araştırmacılar, neredeyse her 12 kişiden birinin uykuları sırasında kendi girişimleri ya da karşı tarafın isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koydu.Araştırmaya katılan erkeklerin dörtte üçü kendilerini 'seksomanyak' olarak niteledi. Uzmanlar, uyku sırasında ortaya çıkan bu tür cinsel davranışın, mastürbasyondan, cinsel birleşime kadar değişik türlerde olduğunu belirtiyor.Geçenlerde yapılan bir uyku konferansında araştırmalarını sunan Toronto'daki Health Network Üniversitesi Uyku Araştırma Laboratuvarından uzmanlar, bu rahatsızlığın önceden düşünüldüğünden daha yaygın olduğunu belirtti. Henüz yayınlanmayan araştırmada, uzmanlar bir tür uyku hastalığı çeşidinden 832 hastayla görüşülerek oluşuldu.Öte yandan araştırma ekibinin başındaki Dr. Sharon Chung, bu rahaksızlıktan muzdarip olan insanların genel olarak cinsel aktiviteyi hatırlamadıklarını belirtiyor ve "Ne kadar yaygın olduğunu gördüğümüzde şoke olduk. Bu bir sorun mu? Partneriniz rahatsız olmadığı ve birtakım yasal sorunlara neden olmadığınız sürece sorun değil. Sadece ertesi gün yorgun olabilirsiniz" diyor.Chung, depresyon, tükenmişlik, uykusuzluk çeken insanlarda seksomanyanın yaygın olarak görüldüğünü belirtiyor.