T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dikkat, seksomanya artıyor!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, seksomanya, yani uykuda seks hastalığından muzdarip olanların sayısı giderek artıyor.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - Yapılan yeni bir araştırmaya göre, seksomanya, yani uykuda seks hastalığından muzdarip olanların sayısı giderek artıyor. 

seksomniya

Seksomanya, hastaların  uyku sırasında seks yapmasına neden olan bir uyku bozukluğuna verilen isim. Kanadalı araştırmacılar, neredeyse her 12 kişiden birinin uykuları sırasında kendi girişimleri ya da karşı tarafın isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılan erkeklerin dörtte üçü kendilerini 'seksomanyak' olarak niteledi. Uzmanlar, uyku sırasında ortaya çıkan bu tür cinsel davranışın, mastürbasyondan, cinsel birleşime kadar değişik türlerde olduğunu belirtiyor.

Geçenlerde yapılan bir uyku konferansında araştırmalarını sunan Toronto'daki Health Network Üniversitesi Uyku Araştırma Laboratuvarından uzmanlar, bu rahatsızlığın önceden düşünüldüğünden daha yaygın olduğunu belirtti. Henüz yayınlanmayan araştırmada, uzmanlar bir tür uyku hastalığı çeşidinden 832 hastayla görüşülerek oluşuldu.

Öte yandan araştırma ekibinin başındaki Dr. Sharon Chung, bu rahaksızlıktan muzdarip olan insanların genel olarak cinsel aktiviteyi hatırlamadıklarını belirtiyor ve "Ne kadar yaygın olduğunu gördüğümüzde şoke olduk. Bu bir sorun mu? Partneriniz rahatsız olmadığı ve birtakım yasal sorunlara neden olmadığınız sürece sorun değil. Sadece ertesi gün yorgun olabilirsiniz" diyor.

Chung, depresyon, tükenmişlik, uykusuzluk çeken insanlarda seksomanyanın yaygın olarak görüldüğünü belirtiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24