Dikkat sağanak yağmur geliyor!

T24

Yarın yağmur sadece İzmir, Bodrum arasındaki kıyılarda başlıyor ve orta hızda olacak.Yağmur Pazar günü şiddetlenecek. En şiddetli yağacağı yerler: Balıkesir, Çanakkale, Ayvalık, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Fethiye. Metrekareye düşen yağmur miktarı 100 kilogram'ı geçebileceğinden sel ve su baskınları oluşma riski yüksek, tedbirli olunmalı. Pazar günü İstanbul'da da yağmur kuvvetli yağacak. Ayrıca yağmur Antalya ve Bolu'ya kadar uzanacak.Pazartesi günü yağış tüm Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz ve Ankara'ya kadar ilerleyecek. En şiddetli Antalya, Muğla arasında yağacak.Batı ve iç kesimleri etkileyen yağmurlar Perşembe’ye kadar yaklaşık 4 gün kalacak.Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'ya ise yağmurlar çarşamba günü gelecek.Ekim ayına göre ortalamaların 5-6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Doğu’da Çarşambaya kadar değişiklik göstermeyecek. Marmara ve Ege bölgelerinde ise Pazartesi sıcaklık 4-5 derece azalmaya başlıyor. Çarşamba günü Türkiye genelinde sıcaklıklarda düşüş olacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar Ekim ortalamasına iniyor.İstanbul yarın parçalı bulutlu ve sıcak 27 derece. Pazar-Çarşamba arasında sağanak yağmur var. Sıcaklık Pazar günü 24, Pazartesi 22 derece.Ankara yarın güneşli 27 derece. Pazar günü 25 derece öğleden sonra yağmur geliyor ve 3 günü sürecek.İzmir yarın hafif yağmurlu 27 derece. Pazar günü çok şiddetli yağmur var, Pazartesi ve Salı da devam edecek.