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Yaşam

Dikkat sağanak yağışlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girileceği tahminde bulundu

15 Mayıs 2012 00:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren yurdun tamamına yakınında sağanak yağışların etkili olacağını, Cuma gününden itibaren ise yeni bir soğuk ve yağış dalgasının beklendiğini açıkladı.

Buna göre, yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Doğu Karadeniz, İç Anadolu ’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz Bölümü’nün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların, Trakya ve Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir), İzmir’in kuzey ilçeleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı ediliyor.

 

Bir başka yağış sistemi de cuma gelecek

 

Yağışlı sistemin Perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde etkili olduktan sonra Türkiye’yi terk edeceği, ancak Cuma günü batı bölgelerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Karadeniz kıyılarında hissedilir derecede olmak üzere artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın Marmara ve Ege Bölgelerinde çarşamba günü ise iç kesimlerde kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Trakya, Marmara’nın batısı ve kuzey Ege ’nin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği taşkın, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile yağış anında ki kısa süreli fırtına sebebiyle, meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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